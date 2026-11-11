Fintech Gerakan Pertumbuhan UMKM: Tiga Prinsip Utama Ditetapkan di BFN 2026

Di Jakarta pada 11 November 2026, Ketua Dewan Pengawas AFTECH menegaskan fintech harus memperkuat UMKM melalui tiga prinsip: tumbuh, tangguh, dan terpercaya, guna menyalurkan 60% PDB dan 97% tenaga kerja.

Di Jakarta, pada 11 November 2026, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Indonesia ( AFTECH) Arsjad Rasjid mempertegas peran fintech dalam memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM) Indonesia, yang menjamin 60% Produk Domestik Bruto dan menyerap 97% tenaga kerja nasional.

Strategi Fintech Memfokuskan Pada Kapasitas Usaha

Besarnya kontribusi UMKM terhadap PDB menuntut inovasi fintech diarahkan dari sekadar penciptaan lebih banyak pelaku usaha menjadi penguatan terhadap stabilitas dan pertumbuhan bisnis.

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Menjelaskan tentang rencana Bulan Fintech Nasional 2026, Arsjad menyatakan bahwa fintech harus memfasilitasi ekspansi pembiayaan, penyediaan platform manajemen keuangan, dan transformasi digital ke sekjur formal.

Arsip menekankan bahwa pencatatan keuangan terdigitalisasi dan akses pembiayaan yang sehat dapat menggerakkan bisnis mikro menuju tingkat menengah dan besar seiring adopsi praktik tata kelola yang terstandarisasi.

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Tiga Prinsip Demi Industri Fintech yang Mandiri

Arsjad menegaskan tiga kerangka esensial bagi industri fintech ke depan: tumbuh, tangguh, dan terpercaya.

Prinsip tumbuh mengandung tujuan menyediakan peluang bagi UMKM melampaui skala mikro.

Prinsip tangguh mengarah pada pemeliharaan sistem keuangan yang stabil, walau menghadapi tantangan regulasi dan ketidakpastian pasar.

Prinsip terpercaya menyoroti pentingnya transparansi, perlindungan konsumen, dan ketaatan pada standart Governance, Risk, and Compliance (GRC).

Gambaran Kesehatan Industri Fintech 2025-2026

Survey tahunan anggota AFTECH pada periode 2025-2026 mengungkap tren positif di industri.

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Berjumlah 43% responden melaporkan pendapatan positif, sedangkan 81% terhubung rapat dengan ekosistem keuangan nasional.

Selama itu, 90% anggota telah mengadopsi kerangka kerja GRC.

Rencana Selanjutnya - Synopsys Pencegahan Risiko

Arsjad menegaskan perlunya mempertahankan transparansi dan perlindungan konsumen sebagai pilar pertumbuhan jangka panjang.

Instansi yang terlibat diharapkan menerapkan kebijakan yang memastikan efisiensi pembayaran lintas negara dan keamanan data, menyesuaikan dengan penurunan risiko ketidaksesuaian regulasi.

Dengan langkah-langkah ini, pemilik UMKM seharusnya dapat beralih dari sektor informal ke bisnis formal yang lebih kuat dan siap melanjutkan ekspansi ke pasar global.