Final Liga Conference: Crystal Palace vs Rayo Vallecano, Pertandingan Perpisahan Magis Glasner di Leipzig

Crystal Palace dan Rayo Vallecano akan saling beradu di final Liga Conference UEFA 2025/2026 di Stadion Red Bull Arena, Leipzig. Pelatih Crystal Palace, Oliver Glasner, yang akan segera meninggalkan klub, bertekad mengakhiri masa jabannya dengan trofi sebagai kado perpisahan sekaligus jalur Palace untuk ke Liga Europa musim depan. Agregat semifinal yangFIGS, The Eagles melawan Shakhtar Donetsk 6-2 dan Rayo Vallecano atas Strasbourg 2-0, menunjukkan kesiapan kedua tim. Glasner, mantan pelatih Eintracht Frankfurt yang pernah menjuarai Liga Europa, mengungkapkan harapan agar para pemainnya bisa memulai Liga Europa dengan mentalitas juang yang tinggi.

Setelah kesuksesan Aston Villa merengkuh takhta Liga Europa musim 2025/2026, panggung sepak bola Eropa kini bersiap menyambut laga puncak kompetisi kasta ketiga benua biru. UEFA dijadwalkan menggelar partai finalLaga penentu juara ini akan diselenggarakan di Stadion Red Bull Arena , Leipzig, Jerman, pada Kamis (28/5) dini hari mulai pukul 02.00 WIB.

Kedua tim melangkah ke partai final dengan catatan meyakinkan di fase sebelumnya. The Eagles-julukan Crystal Palace-sukses mengamankan tiket Leipzig setelah menumbangkan raksasa Ukraina, Shakhtar Donetsk, dengan agregat telak 6-2 di semifinal. Sementara itu, Rayo Vallecano melaju setelah meredam perlawanan wakil Prancis, Strasbourg, dengan agregat tipis 2-0. , pertandingan ini memiliki arti yang sangat mendalam.

Juru taktik asal Austria tersebut mengaku bertekad kuat untuk mengakhiri masa kepemimpinannya di Selhurst Park dengan mempersembahkan trofi Liga Conference. Selain menjadi kado perpisahan yang indah, gelar juara ini menjadi satu-satunya jalur bagi Palace untuk bisa berkompetisi di Liga Europa musim depan, mengingat mereka gagal menembus zona Eropa lewat jalur klasemen akhir Liga Inggris.

"Kemarin para pemain mengadakan perpisaraan yang indah untuk saya, lalu saya mengatakan beberapa hal kepada mereka. Bagi saya, hal terbaik tentu memenangkan laga besok, tetapi bukan sekadar untuk menang, melainkan agar mereka bisa bermain di Liga Europa musim depan dan mendapatkan sesuatu yang seharusnya kami raih musim ini," ungkap Glasner dikutip dari laman resmi UEFA.

Jika berhasil membawa pulang trofi ini, Palace akan mengemas trofi ketiga mereka di bawah asuhan Glasner, setelah sebelumnya sukses mengamankan Piala FA-yang menjadi trofi mayor pertama dalam sejarah klub-serta Community Shield. Bagi Glasner pribadi, ini adalah final Eropa keduanya setelah sempat membawa Eintracht Frankfurt menjuarai Liga Europa pada musim 2021/2022 silam.

"Saya bilang ingin menonton mereka di TV memulai Liga Europa dengan hasrat dan keyakinan bahwa mereka juga bisa memenangkannya. Itu akan membuat saya sangat bahagia, karena saya merasa kami telah menciptakan mentalitas bersama bahwa pada akhirnya semuanya akan sukses," tambah pelatih berusia 51 tahun tersebut





