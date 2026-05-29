Final Liga Champions: Antara Harapan dan Kekhawatiran

Pertandingan final Liga Champions antara Arsenal dan Paris Saint-Germain akan menjadi salah satu even terbesar dalam kalender klub sepak bola. Pertandingan ini akan mempertemukan klub-klub legendaris dan seringkali para pemain terbaik di dunia pada saat itu. Namun, tidak semua pertandingan final Liga Champions dapat memenuhi ekspektasi dengan cara yang luar biasa.

Namun, tidak semua pertandingan final Liga Champions dapat memenuhi ekspektasi dengan cara yang luar biasa. Beberapa final Liga Champions sebelumnya telah mengecewakan penonton dengan pertandingan yang kurang menarik. Oleh karena itu, semoga final Liga Champions antara Arsenal dan Paris Saint-Germain Sabtu ini dapat menjadi salah satu final yang paling spektakuler dalam sejarah Liga Champions. Final Liga Champions pertama bagi The Gunners sejak 2006 adalah saat Barcelona keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1 dalam salah satu pertandingan terbaik dalam daftar ini.

Sementara itu, PSG sebagai juara bertahan telah dua kali tampil di final sebelumnya; kemenangan telak mereka atas Inter dalam ajang puncak tahun lalu tentu saja menghibur bagi para pendukung Paris, namun tidak sekompetitif yang diharapkan oleh penonton netral, meskipun penampilan sang juara memang luar biasa. Jadi, seiring meningkatnya antusiasme menjelang final 2026, final mana saja yang dianggap sebagai yang terbaik dalam sejarah Liga Champions?

Dan mana yang kurang memuaskan? 2003: Juventus 0-0 AC Milan (2-3 adu penalti) Terlalu klise rasanya untuk menyebut final tanpa gol satu-satunya dalam kompetisi ini sebagai yang pertama, tetapi mengingat kedua tim ini sudah sangat saling mengenal dan menurunkan skuad yang sudah menua, final Liga Champions 2003 jelas tidak spektakuler. Pertandingan dimulai dengan seru saat gol Andriy Shevchenko dianulir - secara keliru, menurut banyak orang - sementara Antonio Conte dan Andrea Pirlo sama-sama membentur tiang gawang, namun semua itu terjadi sebelum kedua tim mulai bermain bertahan.

Dari segi pertahanan, ini adalah pertunjukan yang luar biasa - dengan Alessandro Nesta yang tampil sangat tangguh saat Carlo Ancelotti berkuasa melawan klub yang telah memecatnya dua tahun sebelumnya. Dan meskipun gol Shevchenko seharusnya sah, hal itu tidak menjadi masalah pada akhirnya, karena ia mencetak gol penalti penentu kemenangan untuk Milan setelah babak perpanjangan waktu yang tak mengejutkan berakhir tanpa gol.

Final 2021 merupakan pertemuan ketiga dalam enam pekan antara Manchester City dan Chelsea, dan sekali lagi, kedekatan antara kedua tim tersebut membuat pertandingan di Porto berjalan cukup monoton. Malam itu diwarnai dengan peluang-peluang setengah matang dan pertahanan yang mengorbankan tubuh, dengan kurangnya kehebatan individu yang ditandai oleh peran Kevin De Bruyne yang relatif tidak menonjol sebagai false nine sebelum ia terpaksa keluar lapangan akibat cedera wajah yang parah saat waktu pertandingan belum genap satu jam.

Gol Kai Havertz tepat sebelum babak pertama berakhir menentukan pemenang trofi, namun wawancara pasca-pertandingannya yang dipenuhi kata-kata kasar mungkin menjadi sorotan bagi penonton netral, yang merangkum keseluruhan pertandingan ini. Milan, yang empat kali menjadi juara Eropa, menurunkan susunan pemain bintang dalam final Liga Champions pertama, namun justru para pemain muda berbakat seperti Alen Boksic, Fabien Barthez, dan Marcel Desailly yang tampil dominan - penampilan Desailly yang gemilang membuatnya pindah ke Milan pada akhir tahun itu.

Setelah Frank Riijkaard dan Daniele Massaro gagal menguji kiper muda Barthez - yang penampilannya tidak menentu namun menonjol dan sangat penting dalam kemenangan tersebut - melalui peluang-peluang emas di awal pertandingan, Basile Boli melompat paling tinggi menyambut tendangan sudut dan mencetak gol sundulan yang indah dan cerdik tepat sebelum babak pertama berakhir. Jean-Pierre Papin memiliki peluang emas di babak kedua, namun Barthez, yang bermain layaknya orang kesurupan, melemparkan dirinya ke segala arah untuk menghalau setiap serangan yang datang, memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung seru dari awal hingga akhir.

Juara bertahan Ajax menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan gelar Eropa mereka pada tahun 1996, setelah kehilangan Frank Rijkaard yang pensiun, Clarence Seedorf yang pindah ke Sampdoria, Marc Overmars yang cedera, dan Michael Reiziger yang diskors. Absennya Reiziger memaksa perombakan lini belakang yang membuat tim Belanda itu terlihat lebih tidak meyakinkan dari biasanya, dan hal ini diperparah oleh gol pembuka Fabrizio Ravanelli pada menit ke-13.

Jari Litmanen menyamakan kedudukan sebelum jeda, namun itu adalah gol terakhir dalam pertandingan yang berlanjut hingga adu penalti. Juventus menampilkan taktik yang luar biasa, tetapi Gianluca Vialli gagal memanfaatkan peluang-peluang besar dalam pertandingan yang kurang memiliki kualitas bintang, dengan kedua gol tercipta akibat kesalahan kiper. Dua tim finalis yang tak terduga biasanya menjanjikan pertandingan final Liga Champions yang seru - tapi tidak jika salah satunya dilatih oleh Jose Mourinho.

Pertandingan terakhir sang pelatih asal Portugal sebelum hengkang ke Chelsea ini akan menampilkannya memimpin tim Porto yang terorganisir dengan baik menuju kejayaan Eropa melalui penampilan taktis yang sempurn





