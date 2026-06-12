Final dan Laga Perebutan Posisi Ketiga ASEAN U19 Boys Championship 2026 Siap Digelar

Turnamen ASEAN U19 Boys Championship 2026 memasuki babak puncak dengan final Australia vs Thailand dan laga perebutan tempat ketiga Indonesia vs Kamboja. Australia menang tipis 1-0 atas Indonesia di semifinal berkat gol di menit ke-89, sementara Thailand menjuarai semifinal dengan kemenangan 4-0. Laga-laga live streaming tersedia eksklusif di Vidio, SCTV, dan Indosiar. Timnas Futsal U-19 Indonesia juga melaju ke final ASEAN U-19 2025 setelah libas Vietnam 7-3. PLN memastikan kelistrikan selama acara di Medan.

Puncak ASEAN U19 Boys Championship 2026 akan berlangsung pada Sabtu, 13 Juni 2026, dengan dua pertandingan penting yang menentukan posisi akhir peserta turnamen. Australia dan Thailand akan saling berhadapan di partai final, sementara Indonesia menghadapi Kamboja dalam laga perebutan tempat ketiga.

Australia memastikan tiket ke final setelah melewati ujian berat melawan Indonesia di semifinal. Pertandingan berlangsung ketat hingga menit-menit akhir sebelum Marcus Edward Neil menjadi pahlawan kemenangan lewat gol yang tercipta pada menit ke-89. Gol tersebut sempat ditinjau melalui teknologi VAR sebelum akhirnya disahkan, membuat Australia menang tipis 1-0 dan melangkah ke partai puncak. Thailand menunjukkan kualitasnya dengan kemenangan meyakinkan 4-0 untuk mengamankan tempat di final.

Hasil tersebut membuka peluang bagi Thailand untuk memperbaiki pencapaian mereka setelah pada edisi 2024 harus puas dengan hasil yang lebih rendah. Tiada yang menghentikan semangat para pemuda Asia Tenggara, dan penggemar di seluruh wilayah dapat menikmati aksi seru secara eksklusif melalui platform streaming Vidio, yang juga menayangkan berbagai liga sepak bola premium seperti BRI Super League, Liga Champions, Liga Inggris, serta serial original tanpa iklan.

Di luar sepak bola, Timnas Futsal U-19 Indonesia juga telah meloloskan diri ke final Kejuaraan Futsal ASEAN U-19 2025 setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 7-3, menandakan keberhasilan program pembinaan atlet muda di negara ini. PT PLN telah menyiagakan 250 petugas dan peralatan untuk mengamankan pasokan listrik selama turnamen di Medan, memastikan kelancaran acara dari 1 hingga 13 Juni 2026.

Bulan Juni menjadi periode penting bagi sepak bola nasional dengan padatnya agenda pertandingan internasional di berbagai level, termasuktimnas senior, U-19, dan timnas putri. Jadwal live streaming disediakan oleh Vidio, SCTV, dan Indosiar, sehingga penggemar dapat mengikuti semua laga kunci tanpa kendala. Kemenangan Australia atas Indonesia di semifinal yang dramatis menjadi pengingat akan ketegasan kompetisi dan tekad muda muda untuk membawa harum bagi negaranya





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