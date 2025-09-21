Film 'Tinggal Meninggal' Berakhir dengan Kesan Mendalam: Debut Sutradara Kristo Immanuel Raih 184.960 Penonton

Film 'Tinggal Meninggal', yang disutradarai oleh Kristo Immanuel dan diproduseri oleh Ernest Prakasa, resmi mengakhiri penayangannya dengan catatan 184.960 penonton. Meskipun tidak mencapai target, film ini meninggalkan kesan mendalam bagi penonton dengan cerita unik dan komedi gelapnya. Banyak penonton menyayangkan kegagalan finansial film ini dan berharap menjadi 'cult classic'.

21 September 2025 | 17:00 WIB - Perjalanan film Tinggal Meninggal (Tingning) dengan para penontonnya resmi berakhir, menyisakan kesan mendalam bagi mereka yang terlibat. Meskipun perolehan jumlah penonton tidak sesuai ekspektasi sejak awal penayangannya, film yang merupakan debut penyutradaraan Kristo Immanuel ini tetap meninggalkan jejak tersendiri di hati para penggemar. Dilihat dari akun Instagram resmi @tingning.official, pada hari Ahad (21/9), film ini mencatatkan angka 184.

960 penonton sepanjang masa tayangnya di bioskop. Sebuah angka yang mungkin tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan ekspektasi awal, namun tetap menjadi bukti apresiasi dari ratusan ribu penonton yang telah menyaksikan karya ini. Momen perpisahan terakhir dengan para penggemar dilakukan melalui acara nonton bareng (nobar) yang digelar di Senayan City XXI pada hari Sabtu (20/9). Melalui unggahan di media sosial, admin @tingning.official menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh, 'Meski pintu lift sudah harus menutup dan kami harus melanjutkan perjalanan ke 'lantai' lain, tapi ketahuilah momen-momen kebersamaan kita di bioskop tak akan pernah terlupakan.' Ungkapan terima kasih yang mendalam juga disampaikan kepada seluruh penonton, 'Segenap Tingning fams mengucapkan terima kasih untuk seluruh penonton Tinggal Meninggal dari hari pertama hingga terakhir. Terima kasih untuk semua bentuk dukungan yang sudah diberikan.' Film ini, yang diproduseri oleh Ernest Prakasa dan Dipa Andika di bawah bendera rumah produksi Imajinari, memulai penayangannya pada tanggal 14 Agustus 2025. \Film 'Tinggal Meninggal' memang memiliki keunikan tersendiri dalam genre perfilman Indonesia. Berdurasi 120 menit, film ini menawarkan sebuah cerita yang absurd namun kaya akan makna, yang dikemas dengan sentuhan komedi gelap yang jarang sekali diangkat dalam perfilman Tanah Air. Keberanian untuk mengambil tema yang tidak biasa ini menjadi salah satu daya tarik utama film tersebut. Namun, di tengah pujian terhadap kualitas cerita dan penyutradaraan, banyak penonton yang menyayangkan hasil finansial yang kurang menggembirakan. Banyak yang mempertanyakan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan film ini tidak mampu mencapai target jumlah penonton yang lebih besar. Beberapa spekulasi muncul, mulai dari kurang tepatnya momen penayangan yang bertepatan dengan kehadiran film-film besar lainnya, hingga kurangnya strategi promosi yang efektif. Tidak sedikit pula yang berharap film ini akan menjadi 'cult classic', yang akan terus dikenang dan menjadi bahan pembelajaran bagi para sineas muda di masa depan. Di kolom komentar unggahan jumlah penonton terakhir, banyak netizen mengungkapkan kekecewaan mereka. Mereka mengakui kualitas film yang 'LAYAK' untuk ditonton, namun menyayangkan kegagalan film ini secara finansial. Ungkapan dukungan dan semangat terus mengalir, sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras seluruh tim produksi dan para pemain.\'Sayang banget film seorisinal ini gagal secara finansial. Mudah-mudahan jadi cult classic yang dipake untuk bahan pembelajaran sineas-sineas lain nantinya,' tulis salah satu netizen, yang mencerminkan harapan banyak penggemar. Film ini memang meninggalkan kesan yang kuat bagi mereka yang telah menontonnya. Meskipun angka penontonnya tidak mencapai target, film ini berhasil menyentuh hati para penonton dengan cerita yang unik dan penyutradaraan yang apik. Kegagalan finansial ini menjadi pelajaran berharga bagi industri perfilman Indonesia secara keseluruhan. Hal ini mengingatkan bahwa kualitas film saja tidak cukup untuk meraih kesuksesan di pasaran. Faktor-faktor lain seperti strategi pemasaran, timing penayangan, dan persaingan dengan film lain juga sangat berpengaruh. Keberhasilan sebuah film tidak hanya ditentukan oleh kualitas cerita dan visual, tetapi juga oleh kemampuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Film 'Tinggal Meninggal' membuktikan bahwa keberanian untuk mengambil tema yang berbeda dan menyajikan cerita yang orisinal adalah hal yang patut diapresiasi. Semoga, kegagalan finansial ini tidak mematahkan semangat para sineas muda untuk terus berkarya dan menghadirkan film-film berkualitas lainnya di masa depan. Kisah 'Tinggal Meninggal' akan tetap menjadi bagian penting dari sejarah perfilman Indonesia, sebagai pengingat akan pentingnya kreativitas, keberanian, dan upaya untuk terus berinovasi





