Film Terbaru Joko Anwar, 'Di Tangan', Kritik Pembalakan Liar Lewat Metafora Penjara dan Komedi Horor

Sutradara Joko Anwar merilis film ke-12 berjudul 'Di Tangan', sebuah karya yang secara kritis mengangkat isu pembalakan liar hutan melalui metafora penjara dan elemen komedi horor. Film ini mengeksplorasi absurditas reaksi publik dan ketidakadilan sistem.

Sutradara kawakan Joko Anwar kembali menggemparkan layar lebar perfilman Indonesia dengan karya terbarunya yang ke-12, berjudul ' Di Tangan '. Film yang baru saja tayang perdana di ajang bergengsi Festival Film Internasional Berlin (Berlinale) ke-76 di Jerman pada Februari lalu ini, bukan sekadar hiburan semata. ' Di Tangan ' membawa pesan kuat yang merupakan catatan kritis Anwar terhadap praktik pembalakan liar hutan yang kian merajalela di Indonesia, sebuah isu yang telah lama disuarakannya sejak tahun 2017.

Anwar mengungkapkan keinginannya agar penonton dapat memandang pembalakan liar hutan, apapun alasannya, sebagai ancaman serius yang mengintai kelangsungan hidup banyak orang. Awalnya, sang sutradara berharap kondisi lingkungan akan membaik seiring berjalannya waktu. Namun, realitas pada tahun 2020 justru menunjukkan hal yang berbanding terbalik. Dampak mengerikan dari deforestasi ilegal bahkan secara gamblang tersaji di depan mata masyarakat pada saat bencana alam Sumatera melanda di tahun 2025.

Film ini dinilai sangat relevan dalam menangkap kegelisahan Anwar terhadap reaksi publik yang terkadang absurd dan tidak beraturan dalam menghadapi berbagai persoalan. Melalui karakter-karakter dalam film, kegaduhan absurd tersebut disajikan, menampilkan beragam reaksi mulai dari yang hanya ikut-ikutan hingga yang memiliki pendirian teguh.

Latar utama film ini berpusat pada sebuah penjara fiktif bernama Labuhan Angsana, yang didesain sendiri oleh Anwar dengan inspirasi dari penjara legendaris Sukamiskin. Lembaga pemasyarakatan khusus pria ini dihuni oleh berbagai macam narapidana dari latar belakang yang beragam. Namun, perlakuan di dalam penjara tersebut terkesan sangat subjektif dan timpang. Penonton akan menyaksikan kontras yang mencolok antara Blok C dan Blok K. Narapidana kaya raya seperti Prakasa, yang diperankan oleh Arswendi Bening Swara, menikmati fasilitas mewah dan kebebasan untuk keluar masuk penjara sesuka hati. Sebaliknya, para tahanan di Blok C terperangkap dan tidak berdaya menghadapi ancaman pembunuhan yang mengintai.

Joko Anwar secara cerdik menggunakan penjara ini sebagai metafora tajam untuk menggambarkan kondisi negara. Para narapidana merepresentasikan warga negara yang terperangkap dalam sebuah sistem yang tidak adil, di mana rakyat dibelenggu oleh aturan yang merugikan kelompok bawah. Hanya segelintir orang yang memiliki hak istimewa untuk dapat melarikan diri, sementara mayoritas warga tidak memiliki pilihan selain pasrah.

Yang membuat film ini begitu unik adalah upaya Anwar untuk menyelipkan unsur komedi di setiap adegan aksi dan horor yang intens. Sebuah contoh menarik terjadi saat kerusuhan pecah di dalam ruang tahanan. Anggoro (diperankan oleh Abimana Aryasatya) terlibat baku hantam dengan Bimo (diperankan oleh Morgan Oey). Ketika Anggoro terjatuh, Bimo melompat bersiap melancarkan pukulan dengan gaya yang menyerupai teknik 'splash' dalam gulat. Namun, alih-alih mendaratkan pukulan, Bimo justru terjatuh dengan canggung tanpa sempat mengenai lawannya. Aspek visual film ini juga patut diacungi jempol, menampilkan sosok hantu dengan banyak lubang di tubuh para karakter yang mati. Penggambaran ini secara sengaja memicu reaksi fobia lubang (trypophobia) pada penonton. Sebagai seseorang yang mengidap trypophobia akut, Anwar memahami betul perasaan jijik yang mungkin muncul saat menatap bagian dalam lubang-lubang tersebut. Anwar menjelaskan bahwa lubang pada umumnya diasosiasikan dengan kebusukan, namun di dalam film ini, lubang pada tubuh karakter justru memiliki isi, yang melambangkan harapan yang tetap tumbuh di tengah situasi yang tidak nyaman.

Aktor Aming Sugandhi, yang memerankan tokoh Tokek dalam film ini, berbagi pengalaman mengenai riasan prostetik yang harus dikenakannya untuk adegan 'hantu'. Proses periasan tersebut memakan waktu hampir tiga jam setiap harinya. Karakter Dimas, yang diperankan oleh Endy Arfian, diceritakan masuk ke dalam penjara setelah menjadi tersangka pembunuhan atasannya, seorang editor. Sebelum kejadian nahas tersebut, Dimas adalah seorang jurnalis investigasi yang giat menulis laporan dengan menjelajahi hutan Kalimantan. Dunia jurnalisme dalam film ini menjadi cerminan pengalaman pribadi Joko Anwar sendiri. Ia mengambil detail-detail ruang redaksi dari ingatannya saat ia masih bekerja di sebuah harian. Bahkan, nama-nama karakter pendukung di ruang redaksi tempat Dimas bekerja, seperti Dimas sendiri, terinspirasi dari nama rekan-rekan Anwar saat ia masih berprofesi sebagai jurnalis.

Di balik elemen horor dan misteri, film ini juga memperkenalkan entitas mitologis yang muncul akibat hilangnya harapan atau maraknya tindakan korupsi. Makhluk mitos ini diceritakan berasal dari sebuah hutan lindung yang kini telah hancur lebur akibat keserakahan manusia. Awalnya, makhluk ini adalah penyelarasan alam yang murni. Namun, ia kemudian belajar melakukan tindakan perusakan dari perilaku buruk manusia. Akhirnya, ia menjadi manifestasi kematian dari lingkungan yang telah rusak. Kehadiran makhluk ini di penjara Labuhan Angsana berfungsi sebagai teguran bagi peradaban manusia yang rakus. Penonton diingatkan bahwa monster yang sesungguhnya diciptakan oleh tindakan manusia itu sendiri.

Joko Anwar juga mengemas setiap kematian dalam film secara estetis, melalui instalasi kengerian yang dikerjakan oleh enam ilustrator handal. Hal ini dilakukan agar setiap nyawa yang hilang memiliki pemaknaan simbolis, layaknya kematian karakter Tokek yang memancarkan keindahan di balik kengerian yang ditampilkan.





