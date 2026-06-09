Film Solata Raih Penghargaan di Golden FEMI Film Festival Bulgaria

Film Solata karya Ichwan Persada meraih penghargaan Pilihan Editor di Golden FEMI Film Festival di Sofia, Bulgaria, Sabtu 6 Juni 2026. Film yang mengangkat tema pendidikan, persahabatan, dan budaya Toraja ini previously telah diputar di Festival Film MENAR Bulgaria dan akan serta dalam Tirana International Film Festival (TIFF) Albania. Dua film Indonesia lain, Walma Pictures dan Indonesia Sinema Persada, juga meraih penghargaan. Duta Besar RI untuk Bulgaria menyampaikan bahwa film merupakan medium penting membangun pemahaman antarbangsa. Festival ini berfokus pada karya dengan nilai artistik dan pesan sosial.

Film Solata karya sutradara sekaligus produser Ichwan Persada meraih penghargaan dalam Golden FEMI Film Festival di Sofia, Bulgaria pada Sabtu, 6 Juni 2026. Film yang mengangkat tema pendidikan, persahabatan, dan budaya Toraja ini menyabet penghargaan Pilihan Editor.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ichwan Persada di Sofia. dalam wawancara, Ichwan menyatakan penghargaan tersebut sangat berarti dan membangkitkan semangat. Namun, ia menyayangkan belum adanya dukungan materiil dari pemerintah daerah. Kami sangat senang karena filmternyata bisa diapresiasi lebih baik di luar negeri dibanding di negerinya sendiri, ujarnya. Film Solata sebelumnya telah diputar di Festival Film MENAR Bulgaria pada Januari 2026.

Film tersebut juga dijadwalkan berpartisipasi dalam Tirana International Film Festival (TIFF) di Albania, salah satu festival film internasional berstatus kualifikasi Academy Awards (Oscar). Film Solata dibintangi Rendy Kjaernett tayang di bioskop mulai 6 November 2025. Selain itu, dua film Indonesia lainnya, yaitu Walma Pictures dan Indonesia Sinema Persada, juga meraih penghargaan dalam Golden FEMI Film Festival. Film dokumenter tersebut menerima penghargaan Best Production with Strong Social Message and Humanitarian Contribution Award dan Best Educational Documentary and Cultural Heritage Preservation.

Penghargaan untuk kedua film tersebut diterima oleh Duta Besar RI untuk Bulgaria, Listiana Operananta, yang mewakili para sineas Indonesia yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Listiana menegaskan bahwa film merupakan medium penting dalam membangun pemahaman antarbangsa. Film mampu menghadirkan kisah tentang kemanusiaan, budaya, dan harapan yang dapat dipahami oleh siapa pun, di mana pun. Penghargaan yang diraih ketiga film tersebut menjadi bukti bahwa cerita-cerita Indonesia memiliki relevansi universal dan mampu menyentuh penonton lintas budaya.

Golden FEMI Film Festival merupakan ajang perfilman internasional yang berfokus pada karya-karya dengan nilai artistik dan pesan sosial. Tema yang diangkat umumnya berkisar dengan kemanusiaan, keberagaman budaya, perdamaian, serta isu-isu sosial global. Festival ini berlangsung di bawah patronase Presiden Bulgaria, Iliana Iotova, dan dihadiri oleh pelaku industri film dari berbagai negara. Sejumlah duta besar juga hadir, seperti dari Armenia, Lebanon, Siprus, Mongolia, Maroko, Polandia, dan Argentina





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