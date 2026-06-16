Film Kal Ho Naa Ho Kembali Tayang di ANTV

Film Kal Ho Naa Ho yang dibintangi Shah Rukh Khan, Preity Zinta, dan Saif Ali Khan akan kembali ditayangkan di ANTV pada Rabu (17/6/2026) pukul 19.30 WIB. Film ini berlatar di New York dan menceritakan transformasi hidup Naina melalui kehadiran pria ceria bernama Aman Mathur.

Film Kal Ho Naa Ho yang dibintangi Shah Rukh Khan , Preity Zinta , dan Saif Ali Khan akan kembali ditayangkan di ANTV pada Rabu (17/6/2026) pukul 19.30 WIB.

Film ini berlatar di New York dan menceritakan transformasi hidup Naina melalui kehadiran pria ceria bernama Aman Mathur. Film garapan sutradara Nikkhil Advani di bawah bendera Dharma Productions ini bukan sekadar drama cinta segitiga biasa, melainkan sebuah kisah tentang kehidupan, pengorbanan, dan pentingnya tersenyum sebelum hari esok berganti. Berlatar belakang hiruk-pikuk kota New York, kita diperkenalkan pada Naina Catherine Kapur (Preity Zinta), seorang gadis pesimistis dan kaku yang hidupnya penuh beban.

Masalah keluarga yang pelik, bisnis restoran ibunya yang hampir bangkrut, serta kenangan pahit masa lalu membuat Naina lupa cara tersenyum. Namun, segalanya berubah ketika Aman Mathur (Shah Rukh Khan) pindah ke sebelah rumahnya. Aman adalah sosok yang ceria, penuh energi, dan seolah memiliki solusi untuk setiap masalah. Dengan pesonanya, Aman perlahan meruntuhkan tembok pertahanan Naina dan mengajarinya untuk mencintai hidup.

Mengapa? Di sinilah rahasia besar Aman terungkap yang siap menghancurkan hati setiap penonton. Shah Rukh Khan membuktikan julukannya sebagai King of Romance. Perannya sebagai Aman yang jenaka namun menyimpan kesedihan mendalam berhasil membuat penonton tertawa sekaligus terisak di saat yang bersamaan. Preity Zinta tampil sangat natural sebagai Naina yang bertransformasi dari gadis





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Film Kal Ho Naa Ho Shah Rukh Khan Preity Zinta Saif Ali Khan ANTV

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