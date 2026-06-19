Film Indonesia Curi Perhatian di Festival Film Internasional Shanghai ke-28

Beberapa film Indonesia seperti Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang, Yuni, Jumbo, dan Garuda di Dadaku berhasil mencuri perhatian di Festival Film Internasional Shanghai (SIFF) ke-28. Kedua film cerita dan animasi itu terpilih masuk kompetisi utama Golden Goblet Awards dengan penayangan perdana dunia. Artikel ini mengupas lebih detail film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang beserta reaksi sutradara, produser, dan pemainnya, serta respons positif penonton Shanghai.

Film-film Indonesia gemilang di Festival Film Internasional Shanghai ke-28. Antara lain "Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang" (My Own Last Supper) dan " Yuni " serta film animasi " Jumbo " dan "Garuda di Dadaku" berhasil menyita perhatian.

Kedua film cerita dan animasi itu tampil dalam kompetisi utama Golden Goblet Awards.

"Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang" disutradarai Ismail Basbeth. Film ini mengisahkan duda berusia 76 tahun yang mengumpulkan anak-anaknya untuk menghadiri perjamuan terakhir. Di tengah perjamuan itu, berbagai kenamaan keluarga tersembunyi terungkap. Sinematiknya menggunakan pendekatan realisme, menghadirkan potret kehidupan komunitas Tionghoa-Indonesia pada tahun 1960, 1970, 1998, dan 2018.

Cerita diframing dari sudut pandang keluarga Tionghoa Indonesia beserta keturunannya. Film tersebut merupakan penayangan perdama dunia di SIFF. Sutradara Ismail Basbeth berterima kasih pada SIFF atas apresiasi. Ia berharap karya ini memperkuat hubungan China-Indonesia.

Produser Lyza Anggraheni senang membawa kisah masyarakat Tionghoa Indonesia ke China. Dua pemeran utama Jessy Davita dan Olivia Irawan Chen adalah keturunan Tionghoa. JessyDavita menceritakan kakeknya dari Tionghoa. Olivia Irawan Chen (keturunan ketiga) ingin menampilkan kehidupan nyata masyarakat Tionghoa-Indonesia.

Tim kreatif juga menggelar penayangan perdana terpisah selama festival, berinteraksi dengan media. Setelah penjualan tiket dimulai 5 Juni, tiket beberapa sesi film Indonesia langsung ludes. Hal itu menunjukkan rasa penasaran tinggi penonton Shanghai. Kehadiran Indonesia di dua kategori (film cerita dan animasi) menunjukkan bahwa perfilman kita menjadi kekuatan Asia Tenggara yang tak bisa diabaikan di SIFF.

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