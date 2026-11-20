Film drama keluarga Ibra Menembus Langit arahan Yogantara Wibawa akan tayang resmi pada 7 Januari 2027, membawa kisah emosional tentang berdamai dengan luka.

Film drama keluarga berjudul Ibra Menembus Langit resmi dijadwalkan untuk menemani penonton di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 7 Januari 2027. Karya sinematik ini menghadirkan narasi yang menyentuh hati mengenai perjalanan seorang remaja dalam belajar berdamai dengan luka batin dan menerima takdir hidup yang telah terjadi.

Mekanisme Cerita dan Pesan Emosional

Ibra Menembus Langit berkisah tentang Ibra, seorang remaja yang menjalani hari-harinya dengan penuh keseruan bermain bersama sahabat-sahabatnya. Ia menjalani kehidupan tanpa beban berlebihan, namun sering kali menganggap nasihat dari sang ibu sebagai angin lalu karena merasa dirinya masih memiliki waktu yang sangat panjang untuk mendengarkan.

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Segala dinamika kehidupan tersebut berubah drastis ketika sebuah peristiwa besar terjadi. Peristiwa itu meninggalkan lubang besar di hatinya yang diisi oleh perasaan marah, kecewa, serta penyesalan yang tak sempat ia ucapkan. Ibra terus bertanya-tanya dalam hati mengapa semua kejadian tersebut menimpanya dalam hidupnya.

Lewat perjalanan emosional yang membawanya menembus langit, karakter utama perlahan mulai belajar berdamai dengan luka yang ia alami. Proses penerimaan takdir ini dikemas melalui petualangan yang seru, penuh imajinasi, hangat, lucu, dan menyentuh, menciptakan atmosfer yang cocok dinikmati bersama.

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Posisi Produser dan Target Audiens

Produser Ibra Menembus Langit, Ricky MZC Manoppo, mengungkapkan dengan tegas bahwa film ini sengaja diciptakan sebagai tontonan yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali. Ia berharap anak-anak pulang dari bioskop dengan senyum di wajah mereka, sementara para ibu merasa tenang dan nyaman saat mengajak buah hati mereka menonton.

Ricky MZC Manoppo menyatakan ketidaksabarannya untuk mempertemukan karakter Ibra dengan penonton secara langsung pada tanggal 7 Januari 2027. Ia menekankan bahwa film ini bukan sekadar hiburan, melainkan media untuk membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak melalui layar lebar.

Tayangan teaser trailer resmi serta poster film dapat disaksikan saat ini di kanal media sosial @Ibrathemovie. Visualisasi yang ditampilkan dalam teaser tersebut menonjolkan keseruan aktivitas Ibra bersama teman-temannya, lengkap dengan tingkah laku kocak yang dirancang khusus untuk mengundang senyum dari penonton berbagai kalangan usia.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Film ini disutradarai oleh Yogantara Wibawa dengan Ricky MZC Manoppo bertindak sebagai produser utama. Mendukung produksi tersebut, Bunga Mentari, Meryam Attereh, dan Asad Attereh bertindak sebagai produser eksekutif, sedangkan naskah cerita ditulis oleh Widya Arifianti dengan struktur cerita yang terukur.

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Karakter-karakter dalam film dihidupkan melalui pengisi suara profesional, yakni Rasyid Albuqhari, Cindyta Septiana, Dr. Zaidul Akbar, Ajwa A. Neubrillah, dan Keanu Reza. Kombinasi suara-suara ini diharapkan dapat memikat pendengar muda serta memberikan pengalaman audio yang imersif bagi penonton.

Sutradara Yogantara Wibawa menuturkan bahwa melalui sosok Ibra, pihaknya ingin mengangkat hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan semua orang. Ia mengangkat tema bermain, tentang sayang pada keluarga, dan tentang belajar menerima ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan harapan kita.

Yogantara Wibawa berharap anak-anak dapat ikut tertawa dan kagum bersama Ibra dalam setiap adegan petualangan, sementara para ibu dapat merasakan kehangatan cerita yang dibangun. Sinergi ini ditujukan untuk menciptakan ruang interaksi positif antara generasi muda dan orang tua di ruang bioskop.

Pelanggaran tiket dapat segera dipersiapkan oleh penggemar sinema keluarga dengan mengantisipasi antrean pada minggu pertama tayang. Film Ibra Menembus Langit menjadi agenda penting bagi para pendatang baru di dunia perfilman Indonesia yang mengusung nilai-nilai keteladanan dan kekeluargaan yang kuat.