Film Fjord Menangkan Palme d'Or Cannes 2024 Kisah Keluarga Konservatif

Film Fjord menang Palme d'Or di Cannes 2024. Kisah keluarga konservatif Norwegia ambil anak dari negara liberal. Film bahasa Norwegia, Inggris, Romania, Swedia ini pujian kritikus. Tema sosial kuat.

Film Fjord meraih kemenangan gemilang dengan memenangkan penghargaan Palme d'Or atau Film Terbaik di Festival Film Cannes. Pemenang tersebut juga menerima François Chalais Prize, FIPRESCI Prize, Prize of the Ecumenical Jury, serta Prix de la Citoyenneté. Perayaan ini berlangsung selama 12 menit dengan tepuk tangan meriah dari penonton dan para kritikus internasional.

Plot Film Fjord Tentang Keluarga Kristiani

Kisah dalam film ini berfokus pada perjuangan keluarga konservatif yang menganut nilai agama dengan sangat kental. Keluarga tersebut berupaya keras untuk mengambil kembali hak asuh anak-anak mereka dari negara yang memiliki hukum dan budaya liberal serta sekuler. Tokoh utama bernama Lisbet adalah seorang perawat yang berasal dari Romania namun kini bermukim di Norwegia.

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Keluarga Kristen evangelis ini memiliki lima anak dan memutuskan untuk pindah ke kampung halaman Lisbet. Tujuannya adalah agar mereka dapat lebih dekat dengan keluarga besar Lisbet. Keputusan ini diambil pasca kematian orang tua Mihai, ayah dari Lisbet. Mereka berharap bisa kembali ke akar budaya mereka.

Kedekatan dengan komunitas lama ini menjadi latar belakang konflik utama dalam cerita. Lisbet dan suaminya, Mihai, menjalani kehidupan yang jauh dari norma masyarakat Norwegia yang umum. Sikap mereka yang tertutup dan sangat religius memicu kecurigaan dari lingkungan sekitar.

Konflik Sosial dan Pengawasan Negara

Di Norwegia, keluarga Gheorghiu bertetangga dengan keluarga Mats Halberg. Mats menjabat sebagai kepala sekolah di wilayah tersebut, sementara istrinya, Noora, bekerja sebagai seorang pengacara. Rumah tangga Halberg juga menampung Noora, anak perempuan Mats dari pernikahan sebelumnya, serta Ake, ayah dari Mats yang sedang terkena stroke.

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Noora, anak Mats dari pernikahan sebelumnya, memiliki pertemanan dekat dengan dua anak tertua keluarga Gheorghiu, yaitu Elia dan Emmanuel. Ketiga remaja tersebut bersekolah di institusi yang sama dan sering menggunakan bus jemputan yang sama setiap hari untuk menuju sekolah mereka. Kedekatan antara Noora dan Elia ini justru memicu kecemburuan pada Elsa, teman dekat Noora.

Masalah serius muncul ketika seorang guru olahraga di sekolah menyadari adanya bekas luka di tubuh Elia. Selain itu, sopir bus yang juga berperan sebagai konselor sekolah, Frida, mendengarkan obrolan Elia dan Emmanuel mengenai hukuman fisik yang dilakukan oleh ibu mereka.

Atas informasi tersebut, mereka merasa wajib untuk mengadukan dugaan tindakan kekerasan terhadap anak-anak tersebut. Laporan ini disampaikan kepada Mats selaku kepala sekolah dan langsung diteruskan ke Child Welfare Services. Pihak berwenang setempat kemudian mengambil tindakan segera terkait laporan dugaan kekerasan anak.

Pertemuan Dengan Child Welfare Services

Gunda yang bekerja di Child Welfare Services menemui keluarga Gheorghiu untuk melakukan penyelidikan. Pertemuan tersebut disambut oleh Lisbet. Lisbet terlihat sangat kaget dan tidak menyangka akan menerima tuduhan keras tersebut. Bagi mereka, praktik disiplin tersebut adalah bagian dari ajaran agama.

Aturan yang sangat tegas terkait kesejahteraan anak di Norwegia memberikan kekuasaan besar kepada Child Welfare Services. Kewenangan ini memungkinkan negara untuk intervensi langsung dalam urusan domestik keluarga. Mihai dan Lisbet akhirnya harus menelan pil pahit atas keputusan yang diambil oleh pihak berwenang.

Anak-anak mereka diambil oleh negara dengan cara yang terpaksa. Situasi ini menunjukkan benturan keras antara nilai-nilai konservatif keluarga dengan hukum sekuler negara. Konflik ini menjadi inti dramatis yang menggugah emosi penonton dan para kritikus film internasional.

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Penerimaan Kritikus dan Detail Produksi

Film berbahasa Norwegia, Inggris, Romania, dan Swedia ini mendapatkan pujian luas dari para kritikus film dunia. Pujian tersebut terutama ditujukan pada penampilan para pemeran yang sangat memukau dan kualitas naskah yang kuat. Akting para tokoh utama berhasil membawa penonton masuk ke dalam konflik moral yang kompleks.

Tema sosial yang diangkat dalam film ini sangat relevan dengan diskusi global mengenai hak asuh anak dan batasan intervensi negara. Film ini berhasil menyoroti dilema etis yang dihadapi oleh keluarga imigran atau minoritas agama di negara-negara Barat.

Proses produksi dan penyutradaraan karya ini mendapat apresiasi tinggi. Sinematografer film ini adalah Tudor Vladimir Panduru yang berhasil menciptakan visual yang mendukung narasi cerita. Ia hadir dalam kesempatan pemutaran dan perayaan kemenangan film ini.

Apa yang membuat film ini semakin istimewa adalah pesan khusus dari sang sutradara, Cristian Mungiu. Ia menyampaikan pandangan mendalam tentang cerita yang ingin ia sampaikan kepada penonton. Pesan tersebut menambah kedalaman makna dari karya seni yang telah mengglobal ini.

Penghargaan ini merupakan bukti keberhasilan sineas dalam mengangkat isu lokal ke panggung dunia. Kemenangan di Cannes membuka babak baru bagi perfilman Eropa Timur. Film ini menjadi contoh bagaimana seni bisa menjadi medium diskusi sosial yang powerful.

Pertemuan dan perayaan yang dilaksanakan pada Sabtu 30 Oktober 2026 menjadi momen bersejarah. Kehadiran para tokoh penting industri film menambah prestiginya acara tersebut. Semua mata tertuju pada karya yang telah mengubah perspektif banyak orang tentang keluarga dan negara.