Filipina Protes Penelitian Ilegal Kapal China, Konflik Gaza Memakan Korban Jurnalis, dan Berita Global Lainnya

Penjaga Pantai Filipina menentang aktivitas penelitian ilegal kapal China di perairan mereka. Selain itu, berita mencakup perkembangan konflik di Gaza, masalah ibadah haji Iran, insiden kriminalitas di Indonesia, dan berita dari dunia hiburan.

Penjaga Pantai Filipina (PCG) telah mengungkapkan bahwa mereka mendeteksi dan memantau aktivitas empat kapal penelitian China di perairan Filipina menggunakan Sistem Deteksi Kapal Gelap (DVD) Kanada.

PCG menegaskan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh keempat kapal tersebut ilegal karena tidak memiliki otorisasi hukum atau persetujuan sebelumnya dari pemerintah Filipina. Juru bicara Penjaga Pantai, Laksamana Muda Jay Tarriela, menyatakan bahwa penelitian ilmiah kelautan yang dilakukan melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Kapal-kapal tersebut meliputi Xiangyanghong 33, kapal survei oseanografi tingkat lanjut yang dilengkapi untuk penelitian laut dalam, pemetaan dasar laut, dan eksplorasi geofisika; Shi Yan 1, kapal penelitian dengan teknologi SWATH untuk ilmu laut dan akustik hydro; Jia Geng, kapal riset laut dalam modern dengan sensor akustik dan kemampuan menyebarkan kendaraan bawah laut tak berawak; dan Zhuhaiyun, kapal induk drone cerdas pertama di dunia yang mampu mengendalikan 50 kendaraan udara, permukaan, dan bawah air tak berawak untuk survei laut tiga dimensi. Komandan PCG, Admiral Ronnie Gil Gavan, menegaskan komitmen mereka untuk menjaga wilayah laut Filipina dan tidak akan mentolerir penelitian ilegal tanpa persetujuan pemerintah.

Mereka telah mengerahkan pesawat dan kapal untuk menantang dan mengusir kapal-kapal tersebut guna melindungi kedaulatan dan hak-hak berdaulat Filipina. Selain isu di Laut China Selatan, terdapat perkembangan lain di berbagai belahan dunia. Lebih dari 55.000 jemaah haji Iran tidak dapat melaksanakan ibadah haji tahun ini akibat hambatan transaksi keuangan internasional yang disebabkan oleh sanksi AS, sehingga hanya 30 ribu jemaah yang dapat berangkat.

Konflik di Gaza terus berlanjut dengan tragis, tercatat 295 jurnalis telah tewas akibat serangan Israel sejak awal perang. Kantor HAM PBB menyerukan pertanggungjawaban atas tingginya angka kematian jurnalis, menyebut Jalur Gaza sebagai tempat paling berbahaya bagi mereka. Pemerintah Israel mengalokasikan anggaran sebesar 730 juta dolar AS untuk propaganda yang bertujuan memoles citra. Sementara itu, mantan Presiden AS Donald Trump mengklaim telah mempelajari usulan baru Iran untuk menyelesaikan konflik dengan AS, namun menolaknya.

Trump juga menyatakan keyakinannya bahwa kemampuan kognitifnya lebih unggul dibandingkan mantan Presiden Barack Obama. Di Jakarta Timur, seorang pengemudi Mitsubishi Pajero menabrak pedagang buah gerobak dan melarikan diri. Di Bandung, seorang kurir JNE menjadi korban begal saat berteduh dari hujan. Berita lain termasuk kritik terhadap Presiden Trump setelah video dirinya meniru atlet angkat besi transgender saat pidato di Florida.

Polisi berhasil menangkap dua dari empat pelaku begal kurir JNE di Bandung, sementara dua lainnya masih buron. Kasus dugaan pencabulan santriwati di ponpes Pati memicu amarah warga dan aksi demonstrasi karena tersangka belum ditahan. Bupati Karanganyar merespon usulan Golkar untuk melarang membakar sampah dengan menyiapkan RDF tanpa APBD untuk mengatasi 40 ton sampah per hari. Di dunia hiburan, antusiasme terhadap waralaba That Time I Got Reincarnated As A Slime dan One Piece Egghead Island Game Cyberpunk terus meningkat.

Pembaruan peringkat dunia WTA menunjukkan Marta Kostyuk melesat naik setelah memenangkan Madrid Open, sementara Janice Tjen mencapai peringkat ganda tertinggi





