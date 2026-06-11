Filep: Satgas Keimigrasian Perlu Dibentuk, Pungli Harus Dibatalkan

Senator Filep mendesak pemerintah untuk membentuk satgas keimigrasian untuk memastikan pelayanan publik berjalan bersih, transparan, dan berkeadilan. Ia juga menilai pungli terhadap pembuatan paspor dan keperluan perubahan data bagi pekerja migran Indonesia sebagai hal yang sangat disayangkan.

Menurut Filep , pembentukan satgas diperlukan untuk memastikan pelayanan publik di sektor keimigrasian berjalan secara bersih, transparan, dan berkeadilan. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI), dari praktik-praktik yang merugikan.

Ia mendapat keluhan warga Indonesia yang mengalami dugaan pungli terkait pengurusan administrasi bagi pekerja imigran Indonesia. Ia menduga pungli terhadap pembuatan paspor dan keperluan perubahan data bagi pekerja migran merupakan hal yang sangat disayangkan. Untuk itu, ia menegaskan pemerintah segera merespons dengan memperketat aturan agar pengurusan administrasi seperti paspor dan dokumen PMI lainnya terjamin oleh hukum.

"Pungli adalah salah satu mata rantai yang perlu diberantas, sebab masalah dokumen data kependudukan TKI ini sangat urgent, sedangkan validasi data kependudukan di Indonesia yang belum tertata secara maksimal, rentan jadi celah," ujarnya. Selain itu, Senator asal Papua Barat ini menegaskan negara harus hadir untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi PMI. Apalagi, kasus pungli baru terjadi di Kementerian Imigrasi yang menyeret Wakil Menteri Silmy Karim.

Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Juni 2026. Hotman membantah Raffi Ahmad terlibat dalam kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai. Soal bakal dikirimkan iPhone 17, Hotman menyebut hanya basa-basi. Pengacara eks Waka BGN, Sony Sonjaya, Elza Syarief, belum bersedia mengungkap identitas puluhan nama yang disebut-sebut tercantum dalam BAP kliennya soal korupsi MBG.

Fitroh secara pribadi menyatakan tidak mengenal mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya ataupun terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang sedang diusut Kejaksaan Agung. Presiden RI Prabowo Subianto merespons nyinyiran para analis soal dirinya maju pencalonan presiden berulang kali. Dia pun mengungkap alasan dibalik pencalonannya tersebut. Jajaran Polri mulai dari Mabes, Polda, Polres, hingga Polsek di seluruh Indonesia akan menggelar nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 untuk masyarakat.

Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan momen dirinya menaiki MV3 Garuda Limousine atau Maung produksi PT Pindad yang menjadi mobil dinas kepresidenan. Apple resmi membuka ajang Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026 dengan mengungkap lebih banyak detail mengenai iOS 27 dan iPadOS 27. Simak selengkapnya. Yechan xikers dan Myah ODD YOUTH mendadak diterpa rumor kencan akibat dugaan kata sandi ponsel hingga barang couple.

Simak bukti dan respons netizen di sini! Universitas Diponegoro Semarang resmi jalin kerja sama internasional dengan RWTH Aachen Jerman untuk kembangkan riset kelas dunia dan inovasi bisnis global. Dukungan penuh dari Bobotoh di kandang diharapkan menjadi modal penting saat menjamu tim-tim raksasa sekelas JDT dan Cong An Ha Noi FC demi mengamankan tiket menuju babak playoff





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Filep Satgas Keimigrasian Pelayanan Publik Keimigrasian Pekerja Migran Indonesia Pungli Pembentukan Satgas Pelayanan Publik Keimigrasian Pekerja Migran Indonesia Pungli Pembentukan Satgas Pelayanan Publik Keimigrasian Pekerja Migran Indonesia Pungli Pembentukan Satgas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Satgas PRR Dorong Sinkronisasi Pusat dan Daerah untuk Percepat Pemulihan PermanenTito menekankan Renduk merupakan acuan utama pemulihan tahap permanen periode 2026–2028 yang mencakup 11.520 kegiatan.

Read more »

Satgas PRR Buka Peluang Kerja Sama Pihak Ketiga untuk Normalisasi SungaiMenurut Tito, pelibatan pihak ketiga dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat normalisasi sungai

Read more »

Piala Dunia 2026 Dimulai, Satgas Anti Mafia Bola Diaktifkan Lagi untuk Cegah Judi BolaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Satgas Anti Mafia Bola kembali diaktifkan.

Read more »

Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat BirokrasiSatgas PRR dorong pemda optimalkan TKD untuk percepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Read more »