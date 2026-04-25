Seorang tokoh publik terjerat kasus narkoba dan prostitusi, dengan penyelidikan mengungkap penghasilan jutaan rupiah per bulan dari konten eksklusif di media sosial. Kasus ini juga melibatkan perkembangan di dunia sepak bola dan olahraga lainnya.

Seorang figur publik yang telah lama menjadi perhatian kini menghadapi masalah hukum yang serius. Ia ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan skala besar yang melibatkan dugaan penyalahgunaan narkoba dan praktik prostitusi di kalangan tokoh terkenal.

Kasus ini semakin kompleks dengan terungkapnya fakta baru mengenai penghasilan fantastis yang pernah ia raih melalui konten berbayar di media sosial. Sebelum akhirnya dihentikan, ia dilaporkan meraup hampir £30.000, setara dengan ratusan juta rupiah setiap bulannya. Pendapatan ini diperoleh melalui sistem berlangganan di platform Instagram, di mana lebih dari 20.000 pengikut membayar sekitar 2 dolar AS per bulan untuk mengakses konten eksklusif. Namun, muncul kontroversi ketika pihak berwenang menilai unggahan konten tersebut tidak pantas, bahkan berpotensi mengandung unsur pornografi.

Tuduhan ini menuai kritik karena Instagram sendiri memiliki kebijakan yang ketat terhadap konten eksplisit. Dalam pemeriksaannya, ia membantah keras tuduhan tersebut, mengklaim bahwa konten yang dibagikannya hanyalah foto bikini yang tidak melanggar aturan platform dan seluruh akses bersifat sukarela dari para pelanggan. Penyelidikan kini meluas dan berfokus pada dugaan penyalahgunaan narkoba. Laporan media di Turki mengindikasikan bahwa hasil tes forensik terhadap sampel darah, urin, dan rambut menunjukkan adanya indikasi keberadaan zat terlarang seperti kokain dan metamfetamin.

Ia merupakan salah satu dari 19 orang yang diamankan dalam operasi di berbagai tempat hiburan di Istanbul pada tanggal 11 April. Dari jumlah tersebut, delapan orang, termasuk dirinya, ditahan, sementara sisanya dibebaskan dengan status pengawasan hukum. Kasus ini menarik perhatian publik yang luas karena latar belakangnya yang penuh kontroversi. Sebelumnya, ia telah dijatuhi sanksi larangan seumur hidup dari dunia sepak bola setelah terlibat dalam dugaan skandal video pribadi.

Selain kasus ini, terdapat beberapa perkembangan menarik di dunia olahraga. Komite Wasit PSSI melalui Yoshimi Ogawa memberikan penjelasan mengenai gol Dewa United ke gawang Persib yang dinyatakan sah meskipun sempat diperdebatkan. Harapan Real Madrid untuk meraih gelar La Liga mengalami kemunduran setelah bermain imbang 1-1 melawan R akibat gol dramatis di menit ke-94 dari Hector Bellerin. Masa depan Cesc Fàbregas juga menjadi sorotan setelah Presiden Como 1907, Mirwan Suwarso, membuka peluang bagi sang pelatih untuk bergabung dengan Chelsea.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyoroti hasil pertandingan timnya saat menjamu Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Pertandingan Serie A Italia antara Bologna melawan AS Roma juga tengah berlangsung sengit. Kabar buruk menghampiri Real Madrid dengan cedera kambuhan yang dialami bek andalan mereka, Eder Militao, yang mengharuskan dirinya menjalani operasi. Masa depan Andre Onana juga mulai menemukan kejelasan setelah bersinar bersama Trabzonspor setelah tersingkir dari skuad utama Manchester United.

Perkembangan lain termasuk potensi kepindahan Cesc Fàbregas ke Chelsea, analisis pertandingan Persib Bandung melawan Arema FC, dan berita mengenai cedera Eder Militao. Beberapa artikel di kanal VIVA Bola menjadi populer, termasuk mengenai dicoretnya Rizky Ridho dari TC Timnas Indonesia. Otoritas olahraga Italia menolak usulan menggantikan Timnas Iran di Piala Dunia 2026, menekankan bahwa kelolosan harus ditentukan melalui kualifikasi. Nintendo Switch original tetap menjadi pilihan populer di tahun 2026 meskipun ada Nintendo Switch 2 dan PC handheld canggih.

Di sisi lain, SD Bumimu Adiwerna Kabupaten Tegal menerapkan metode belajar kreatif AHA Moment untuk mendorong siswa berekspresi dan berkolaborasi. Madura United mengalami kekalahan dari Dewa United, menghentikan tren kemenangan mereka. PSMS Medan bermain imbang 1-1 melawan Adhyaksa FC





