FIFPRO Umumkan Daftar 26 Pemain Nominasi FIFPRO World 11 2026

FIFPRO menamai 26 kandidat untuk FIFPRO Men's World 11 2026, termasuk Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, hasil suara 19.806 pemain profesional dari 73 negara.

Federasi Internasional Pesepak Bola Profesional atau FIFPRO secara resmi telah mengumumkan daftar nominasi untuk penghargaan FIFPRO Men's World 11 2026. Pengumuman penting ini dilakukan melalui situs resminya pada Senin malam, 2 November 2026, waktu Indonesia Barat. Penghargaan bergengsi ini memuat 26 pemain yang dinilai memiliki performa terbaik sepanjang periode penilaian yang ditentukan.

Mekanisme Penentuan dan Partisipasi Global

Sejumlah 19.806 pesepak bola profesional dari 73 negara berpartisipasi aktif dalam pemungutan suara untuk menentukan susunan kesebelasan terbaik dunia tahun ini. Proses penentuan ini sepenuhnya mengandalkan suara dari sesama pemain profesional, menjadikannya penilaian yang independen dan berbasis lapangan. Periode penilaian performa para kandidat mencakup rentang waktu mulai 4 Agustus 2025 hingga 19 Juli 2026.

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Untuk memenuhi kriteria kualifikasi dasar, setiap pemain yang ingin masuk dalam daftar nominasi harus membuktikan dedikasinya melalui keaktifan berlaga. Syarat ketatnya mengharuskan calon nominasi tampil dalam sedikitnya 30 pertandingan resmi selama periode penilaian yang telah ditentukan tersebut.

Daftar Nominasi Bintang Dunia Terkemuka

Daftar 26 pemain nominasi tersebut merupakan peraih suara terbanyak berdasarkan analisis penampilan mereka di lapangan. Nama-nama besar dunia sepak bola masuk dalam kategori ini, termasuk Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Harry Kane. Mereka bergabung bersama bintang-bintang top lain yang juga lolos seleksi ketat ini.

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Para bintang lain yang turut masuk dalam daftar nominasi tersebut antara lain Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham, dan Lamine Yamal. Kehadiran mereka mencerminkan kompetisi yang sangat ketat di antara para pesepak bola elite dunia saat ini untuk meraih pengakuan tertinggi dari rekan-rekan sejawat mereka.

Format Seleksi dan Jadwal Pengumuman Final

Susunan resmi FIFPRO World 11 akan terdiri dari format klasik satu penjaga gawang, tiga bek, tiga gelandang, dan tiga penyerang. Posisi-posisi ini akan diisi oleh pemain lapangan yang memperoleh suara terbanyak pada masing-masing kategori posisi tertentu dalam proses voting.

Satu tempat terakhir atau posisi fleksibel diberikan kepada pemain lapangan dengan perolehan suara tertinggi berikutnya tanpa memandang posisi bermain mereka. Keputusan final mengenai susunan kesebelasan tersebut dijadwalkan akan diumumkan pada Senin, 9 November 2026 melalui platform digital resmi FIFPRO.

Implikasi dan Signifikansi Penghargaan Tahunan

Keikutsertaan ribuan pemain dari berbagai negara menunjukkan bahwa penghargaan ini memiliki kredibilitas tinggi dalam industri sepak bola global. Penghargaan ini bukan hanya tentang prestasi individual tetapi juga mencerminkan konsistensi dan dampak yang diberikan kepada tim masing-masing pemain.

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Para analis dan penggemar sepak bola dunia kini menantikan siapa yang akan lolos dari daftar 26 besar tersebut menjadi kesebelasan impian tahun ini. Nama Emiliano Martinez dari Argentina yang bermain untuk Aston Villa dan Chelsea juga menjadi salah satu nama yang relevan dalam konteks penjaga gawang jika masuk seleksi akhir.