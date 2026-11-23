Presiden FIFPRO Sergio Marchi mengecam keras CEO Bayern Munich atas pertanyaan terbuka terkait gaji Jamal Musiala saat ia dalam pemulihan.

Persatuan Pemain Sepak Bola Global atau FIFPRO melalui presidennya Sergio Marchi dengan tegas mengutuk pernyataan para pejabat Bayern Munich yang mempertanyakan gaji Jamal Musiala di tengah pemulihannya. Marchi menegaskan bahwa tindakan tersebut menunjukkan kurangnya empati dan kepekaan kemanusiaan yang mendalam terhadap kesejahteraan seorang atlet. Seruan solidaritas ini dilontarkan setelah isu privasi kesehatan dan finansial sang pemain beredar luas di media.

Marchi menekankan bahwa Musiala berhak penuh atas dukungan klubnya serta kepastian bahwa kesepakatan kontrak mereka akan dipenuhi tanpa hambatan. Ia menyatakan bahwa mempertanyakan keberlanjutan pembayaran gaji kepada pemain yang sedang jatuh sakit adalah kemunduran bagi etika sepak bola modern. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan pekerja yang seharusnya dijunjung tinggi oleh institusi olahraga besar.

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Kritik Keras Terhadap Kebijakan Klub

Presiden FIFPRO Sergio Marchi secara terbuka mengecam pernyataan para petinggi Bayern Munich dengan bahasa yang sangat keras dan tanpa kompromi. Marchi menjelaskan bahwa Musiala, yang berusia dua puluh tiga tahun, membutuhkan jaminan stabilitas finansial selama masa pemulihan kesehatan. Ia menegaskan bahwa klub berkewajiban untuk tidak membuat keraguan mengenai pemenuhan kontrak yang telah sah dan ditandatangani bersama.

Marchi juga memberikan perbandingan dengan standar perlindungan pekerja di Argentina sebagai contoh praktik terbaik. Ia menjelaskan bahwa perjanjian kerja bersama di Argentina melindungi gaji hingga pemain mendapatkan izin medis resmi untuk kembali bertanding. Perlindungan ini berlaku bahkan jika penyakit tersebut terjadi di luar kendali pemain atau membuat kontrak secara teknis berakhir namun kondisinya belum pulih.

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Sikap Manajemen Bayern Munich

CEO Jan-Christian Dreesen dari Bayern Munich menyatakan keheranannya terhadap reaksi tajam yang dilontarkan oleh FIFPRO dalam kasus ini. Dreesen menekankan bahwa setiap pemain adalah bagian integral dari keluarga besar klub dan perawatan yang diberikan adalah bentuk tanggung jawab moral. Ia yakin bahwa kekhawatiran publik muncul karena para pendukung klub sangat mendalami perkembangan karir para pemainnya.

Dirigent olahraga Max Eberl serta pelatih utama Vincent Kompany tetap memiliki keyakinan penuh terhadap kemampuan fisik Jamal Musiala. Keduanya yakin bahwa pemain tersebut dapat kembali ke performa puncak seperti masa-masa kejayaannya sebelumnya. Dreesen menambahkan bahwa harapan tersebut juga dilandasi oleh pertimbangan kemanusiaan agar pemain merasa dihargai sebagai individu.

Debat Internal Tentang Masa Depan

Perselisihan pendapat di internal klub bermula dari komentar mantan CEO Karl-Heinz Rummenigge yang mempertanyakan kemampuan Musiala pasca pertandingan imbang melawan Koln. Rummenigge secara terbuka menyinggung kemungkinan penyesuaian kontrak karena kesenjangan antara gaji tinggi dan performa di lapangan. Sikap ini memicu perdebatan sengit mengenai etika komunikasi internal dan privasi pemain.

Presiden kehormatan Uli Hoeneß juga turut mengomentari situasi ini dengan menyebut adanya dilema antara biaya dan produktivitas. Hoeneß mengakui bahwa penyakit neurologis Musiala dapat dikendalikan dengan obat-obatan namun meragukan kembali ke kondisi terbaik. Dreesen membela klaim bahwa semua pihak di klub memiliki kewajiban moral dan finansial yang sama terhadap sang pemain.

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Dampak Keuangan dan Prosedur Kontrak

Laporan menunjukkan bahwa pihak perwakilan Musiala dan manajemen klub sempat mencapai kesepakatan lisan pada musim panas untuk penyesuaian kontrak. Kesepakatan ini tertuju pada kemungkinan revisi pembayaran jika pemain tidak mampu kembali ke level performa sebelumnya. Namun Dreesen menegaskan bahwa ia tidak hadir dalam pertemuan tersebut sehingga tidak dapat memberikan konfirmasi resmi mengenai detailnya.

Prosedur medis tetap menjadi kunci utama dalam menentukan status keanggotaan dan hak finansial Musiala di klub. Hingga izin pemulihan medis resmi dikeluarkan, kewajiban pembayaran gaji berdasarkan kontrak awal tetap berlaku. Keputusan final akan bergantung pada evaluasi rutin dari tim medis terhadap perkembangan kesehatan neurologis sang pemain.