FIFA Ubah Aturan Kartu Kuning di Piala Dunia 2026: Dihapus Setelah Fase Grup dan Perempat Final

FIFA resmi mengubah aturan terkait kartu kuning di Piala Dunia 2026. Kartu kuning yang diterima pemain pada fase grup akan dihapus saat memasuki babak gugur, dan kembali dihapus setelah perempat final. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi dampak akumulasi kartu kuning terhadap pemain kunci.

Bek tim nasional Spanyol, Dani Carvajal , menunjukkan reaksi setelah menerima kartu kuning dalam pertandingan perempat final Piala Eropa 2024 melawan Jerman di Stuttgart Arena, Stuttgart, pada hari Jumat, 5 Juli 2024.

Kejadian ini terjadi di tengah persiapan dan antisipasi menjelang Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Piala Dunia 2026 akan menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya akan diikuti oleh 48 negara peserta. Peningkatan jumlah peserta ini merupakan perubahan signifikan dibandingkan dengan edisi sebelumnya di Qatar yang hanya melibatkan 32 tim.

Perubahan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi sepak bola untuk bersaing di level tertinggi. Selain itu, perubahan ini juga akan memengaruhi dinamika kompetisi dan strategi yang diterapkan oleh masing-masing tim. Salah satu aspek penting dari persiapan Piala Dunia 2026 adalah perubahan aturan terkait kartu kuning. Aturan yang berlaku sebelumnya, di mana akumulasi kartu kuning dapat menyebabkan pemain diskors, kini mengalami modifikasi.

FIFA Council, dalam pertemuan yang diadakan di Vancouver, Kanada, pada Selasa, 29 April 2026, memutuskan bahwa kartu kuning yang diterima pemain pada fase grup akan dihapuskan begitu kompetisi memasuki babak gugur. Kebijakan ini juga berlaku setelah perempat final, yang berarti pemain akan memulai babak semifinal dan final dengan catatan bersih dari kartu kuning. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi dampak akumulasi kartu kuning terhadap pemain kunci, terutama dalam fase-fase krusial turnamen.

Dengan demikian, pemain memiliki kesempatan lebih besar untuk tampil dalam pertandingan penting tanpa harus khawatir akan larangan bermain akibat kartu kuning. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap format turnamen yang diperluas dan babak gugur tambahan yang lebih panjang. FIFA menjelaskan bahwa amandemen terhadap Peraturan Piala Dunia FIFA 2026 ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara disiplin pemain dan kebutuhan untuk menjaga kualitas pertandingan.

Dengan menghapus kartu kuning setelah fase grup dan perempat final, FIFA berharap dapat menghindari situasi di mana pemain kunci harus absen karena akumulasi kartu kuning, yang dapat memengaruhi jalannya pertandingan dan hasil akhir turnamen. Perubahan ini juga memberikan fleksibilitas lebih besar bagi tim untuk merotasi pemain dan mengelola risiko cedera atau akumulasi kartu kuning.

Skenario lain yang memungkinkan adalah pemain mengumpulkan kartu kuning dalam dua pertandingan pada fase 32 besar, 16 besar, atau perempat final, yang tetap dapat menyebabkan larangan bermain. Namun, secara keseluruhan, perubahan aturan ini memberikan keuntungan bagi pemain dan tim dengan mengurangi potensi dampak negatif dari kartu kuning.





