PSSI menghadapi tekanan FIFA untuk menindaklanjuti kericuhan di Maguwoharjo. Insiden ini berisiko menghambat izin suporter tandang tahun 2026/2027 setelah empat tahun tanpa penonton tamu.

Kericuhan suporter yang terjadi saat laga PSS Sleman menghadapi Arema FC di Stadion Maguwoharjo pada Jumat, 20 November berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi ekosistem sepak bola Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI), Erick Thohir, merespons insiden ini dengan menegaskan kembali kebijakannya mengenai pelarangan suporter tim tamu.

Tekanan FIFA Usut Tuntas Insiden Kerusuhan

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah menghubungi Erick Thohir secara langsung untuk memastikan bahwa insiden kerusuhan di Yogyakarta tersebut segera ditindaklanjuti melalui proses investigasi yang menyeluruh dan ketat. Kontak langsung dari otoritas sepak bola dunia ini menjadi sinyal serius mengenai urgensi penanganan masalah keamanan di stadion Indonesia.

Also read PSSI Kecam Keras Kericuhan Suporter PSS Sleman Usai Lawan Arema FC, Dukung Polisi Usut Tuntas

Erick Thohir mengonfirmasi bahwa FIFA telah meminta langkah-langkah tegas diambil untuk menangani masalah ini. Ia telah menyampaikan instruksi tersebut kepada pihak Liga Indonesia (I.League) selaku operator kompetisi Super League serta Komisi Disiplin untuk menyikapi kejadian tersebut dengan tingkat keseriusan yang tinggi.

Konteks Empat Tahun Tanpa Suporter Tamu

Kebijakan pelarangan suporter tim tamu ini sebenarnya telah diterapkan oleh PSSI selama kurang lebih empat tahun. Masa berlaku kebijakan ini dimulai pasca-Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan puluhan penonton pada 1 Oktober 2022. Pembatasan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan pertandingan yang lebih aman bagi seluruh peserta.

Advertisement

Baru pada musim kompetisi 2026/2027, kompetisi sepak bola nasional diharapkan mendapatkan kelonggaran resmi untuk kembali menghadirkan suporter tim tamu ke stadion. Jeda tiga tahun tanpa penonton tandang yang disebutkan Erick Thohir merupakan masa transisi penting dalam rekayasa keamanan stadion nasional.

Dampak Potensial terhadap Pulangya Penonton

Erick Thohir menyatakan bahwa dirinya tidak menginginkan kerusuhan di Sleman menjadi penyebab kemunduran atau setback bagi upaya panjang membangun atmosfer sepak bola yang lebih aman dan ramah bagi seluruh penggemar. Insiden ini dikhawatirkan akan menunda atau bahkan membahayakan rencana pemulihan kehadiran suporter.

PSSI telah meminta I.League dan Komisi Disiplin untuk mengusut tuntas seluruh aspek insiden tersebut. Langkah investigasi ini diperlukan untuk menentukan apakah standar keamanan yang berlaku telah diabaikan oleh pihak-pihak tertentu, baik dari segi pengaturan keamanan maupun manajemen suporter.

Siapnya Sanksi Tegas bagi Pelanggar

Erick Thohir menambahkan bahwa sanksi tegas sedang dipersiapkan oleh otoritas kompetitif. Tindakan hukuman ini dirancang untuk memastikan kejadian serupa tidak akan kembali terulang di masa mendatang. Penegakan aturan yang ketat menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan FIFA dan masyarakat.

Advertisement

Pernyataan Erick Thohir yang disampaikan di Stadion Pakansari, Bogor, pada Minggu, 22 November, menegaskan tekad PSSI untuk menangani pelanggaran dengan serius. Fokus utama saat ini adalah memastikan bahwa proses hukum dan disiplin dapat berjalan tanpa hambatan signifikan.