FIFA Tegaskan Iran Tetap Ikut Piala Dunia 2026, Usulan Penggantian Italia Ditolak

Meskipun ada desakan dari pihak tertentu untuk menggantikan Iran dengan Italia di Piala Dunia 2026, FIFA menegaskan bahwa Timnas Iran tetap akan berpartisipasi sesuai jadwal. Pemerintah Iran juga telah menyatakan kesiapan penuh tim nasional untuk berkompetisi di ajang tersebut.

FIFA dengan tegas menyatakan tidak ada rencana untuk menggantikan Timnas Iran di Piala Dunia 2026 , meskipun ada usulan dari utusan khusus mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump , yang bahkan meminta agar Italia menggantikan posisi Iran .

Pemerintah Iran sendiri telah memastikan bahwa tim nasional mereka akan tetap berpartisipasi penuh dalam ajang sepak bola terbesar dunia yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Kementerian Pemuda dan Olahraga Iran telah mengumumkan kesiapan tim sepak bola nasional untuk berkompetisi di Piala Dunia 2026, sesuai dengan perintah dari menteri terkait. Fatemeh Mohejerani, juru bicara kementerian, menegaskan bahwa meskipun kompetisi domestik sempat terganggu akibat situasi konflik, aktivitas tim nasional tetap berjalan lancar dan tidak terpengaruh.

Para pemain terus menjalani latihan secara rutin, termasuk di Teheran, sebagaimana dibuktikan melalui unggahan terbaru di media sosial mereka. Keputusan FIFA ini semakin diperkuat dengan pertemuan langsung antara Presiden FIFA, Gianni Infantino, dengan para pemain dan pejabat sepak bola Iran di Turki pada akhir Maret lalu. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas kesiapan tim dan memberikan dukungan penuh kepada Iran. Sebagai bentuk dukungan lebih lanjut, FIFA juga berencana untuk membantu mencari lokasi latihan yang memadai di luar negeri.

Turki menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan, mengingat Iran sebelumnya telah menggunakan fasilitas latihan di Antalya untuk menghadapi Nigeria dan Kosta Rika. Dalam jadwal Piala Dunia 2026, Iran akan bertanding di Inglewood melawan Selandia Baru dan Belgia, sebelum melanjutkan pertandingan melawan Mesir di Seattle. Tim dijadwalkan tiba di kamp latihan di Tucson, Arizona, paling lambat tanggal 10 Juni, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh FIFA.

Situasi ini menunjukkan komitmen FIFA untuk menjaga integritas kompetisi dan memastikan partisipasi semua tim yang telah lolos kualifikasi.

Kondisi sepak bola Indonesia juga turut menjadi perhatian, dengan kasus tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh pemain Bhayangkara FC U-20, Fadly Alberto.





