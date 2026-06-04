FIFA Rilis Album Resmi Piala Dunia 2026 dengan Kolaborasi Budaya dan Musik Terbesar

FIFA resmi meluncurkan album resmi Piala Dunia 2026 yang dibuat dalam kolaborasi budaya dan musik terbesar dalam sejarah turnamen tersebut. Album ini dihuni oleh berbagai musisi papan atas dunia, termasuk Shakira, LISA BLACKPINK, Anitta, Rema, Daddy Yankee, Future, Tyla, dan IShowSpeed.

FIFA resmi meluncurkan album resmi Piala Dunia 2026 yang dibuat dalam kolaborasi budaya dan musik terbesar dalam sejarah turnamen tersebut. Album ini dihuni oleh berbagai musisi papan atas dunia, termasuk Shakira , LISA BLACKPINK , Anitta , Rema , Daddy Yankee , Future , Tyla , dan IShowSpeed.

Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut album ini dirancang untuk menyatukan para penggemar dari berbagai negara melalui perpaduan musik dan sepak bola. Album ini juga menghadirkan kombinasi antara superstar global dan talenta baru dari berbagai benua, bahasa, serta genre musik yang berbeda. Kembalinya Shakira ke Piala Dunia 2026 membangkitkan nostalgia jutaan penggemar sepak bola setelah sukses besar lewat lagu legendaris Waka Waka (This Time for Africa) pada Piala Dunia 2010.

Sekarang, Shakira kembali meramaikan turnamen edisi 2026 melalui lagu berjudul Dai Dai yang dibawakannya bersama musisi Nigeria, Burna Boy





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