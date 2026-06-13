FIFA Perkenalkan Jaba Tiga Menit di Tiap Quarter Piala Dunia 2026, Menuai Kritik Komersial

Piala Dunia 2026 akan mengadopsi format empat quarter dengan jeda tiga menit di tiap quarter. Perubahan ini menuai kritik karena dianggap lebih mengutamakan kepentingan komersial melalui tayangan iklan di siaran live dibanding kebutuhan kesehatan pemain. Artikel ini membahas implikasi aturan baru tersebut terhadap durasi pertandingan dan kemungkinan penyesuaian di kompetisi selanjutnya.

FIFA akan menerapkan jeda tiga menit di tiap quarter pada Piala Dunia 2026 . Perubahan ini menciptakan format baru dalam sepakbola, bergeser dari dua babak ke empat quarter, mirip olahraga Amerika Serikat.

Sebelumnya, AES atau jeda hidrasi hanya berlaku jika suhu panas melebihi ambang batas tertentu. Mulai Piala Dunia 2026, jeda tiga menit menjadi wajib tanpa syarat suhu. Selama jeda, penyiaran tv diperbolehkan menayangkan iklan komersial, sehingga penonton di rumah melihat iklan saat para pemain beristirahat. Hal ini menuai kritik karena dianggap lebih mengakomodasi kepentingan komersial daripada kesehatan pemain.

Para ahli setsuju bahwa water break diperlukan dalam kondisi tertentu, tetapi ada keraguan apakah perubahan iniigus untuk memaksimalkan iklan. Akibatnya, durasi total pertandingan menjadi lebih panjang. Jika aturan ini akan diterapkan secara global, FIFA perlu mempertimbangkan penyesuaian durasi istirahat utama antar dua babak, misalnya dari 15 menit menjadi 10 menit, agar total waktu tidak berlebih





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