FIFA Melarang penggunaan bendera Iran pra-Revolusi 1979 di Piala Dunia 2026 karena dianggap politis. Kebijakan ini menuai kritik dari diaspora Iran dan gugatan hukum di AS. Larangan ini menambah daftar masalah yang dihadapi Iran, termasuk isu visa dan ketegangan geopolitik.

FIFA telah mengeluarkan kebijakan yang melarang penggunaan bendera Iran pra-Revolusi 1979, yang juga dikenal sebagai bendera Singa dan Matahari, di semua venue Piala Dunia 2026 .

Organisasi sepak bola dunia ini menegaskan bahwa keputusan ini mengacu pada kode etik penonton yang melarang segala bentuk atribut yang dianggap mengandung unsur politik, ofensif, atau diskriminatif. Kebijakan serupa sebelumnya juga telah diterapkan selama Piala Dunia 2022 di Qatar. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, kebijakan ini secara langsung menyasar bendera yang menjadi simbol bagi kelompok oposisi dan diaspora Iran yang menentang pemerintah Teheran.

Larangan ini segera menuai kritik keras dari komunitas Internasional dan diaspora Iran, serta memicu gugatan hukum oleh kelompok oposisi di Amerika Serikat. Banyak pihak yang menilai langkah FIFA ini sebagai bentuk kompromi dengan rezim Iran, sementara bendera tersebut justru dianggap sebagai simbol perdamaian, kebebasan, dan democrahi oleh jutaan warga Iran di dalam dan luar negeri. Institute for the Voices of Freedom, dalam pernyataannya, menyebut bendera Singa dan Matahari sebagai ikon perlawanan yang mewakili〜cita-cita rakyat Iran untuk hidup dalam kebebasan.

Kontroversi ini bukan terjadi dalam ruang hampa, melainkan menambah beban sudah kompleks bagi timnas Iran yang tengah berjuang dengan berbagai masalah praktis dan geopolitik. Sebelumnya, mereka sudah dihadapkan pada masalah visa yang rumit, pembatasan imigrasi yang ketat, serta ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan Iran. Semua fatores ini membuat partisipasi Iran di Piala Dunia 2026 tidak lagi sekedar tentang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi拉开了 barikasteisme Air





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FIFA Piala Dunia 2026 Iran Bendera Singa Dan Matahari Kode Etik Penonton

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