FIFA Klarifikasi Kursi Kosong di Laga Korea Selatan vs Ceko

FIFA merilis penjelasan resmi soal kursi kosong dalam laga Korea Selatan vs Ceko di Piala Dunia 2026. FIFA menegaskan angka kehadiran didasarkan pada tiket yang dipindai, bukan penilaian visual. Beberapa penonton berdiri di lorong, menyebabkan tribun terlihat kosong.

FIFA merilis penjelasan resmi terkait banyaknya kursi kosong yang terlihat di Stadion Guadalajara selama pertandingan Grup A Piala Dunia 2026 antara Korea Selatan dan Ceko.

Dalam laga yang digelar pada 11 Juni 2026 tersebut, Korea Selatan berhasil membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu. Gol dari Ladislav Krejci pada menit ke-59 membuat Ceko unggul, namun Hwang In-beom menyamakan kedudukan pada menit ke-67, dan Oh Hyeon-gyu memastikan kemenangan 2-1 untuk Taeguk Warriors pada menit ke-80. Meski pertandingan berlangsung sengit, sorotan justru tertuju pada tribun penonton yang tampak tidak terisi penuh, memicu spekulasi mengenai rekayasa jumlah penonton oleh FIFA.

Menanggapi tuduhan tersebut, FIFA mengeluarkan pernyataan resmi yang menekankan bahwa angka kehadiran resmi didasarkan pada jumlah tiket yang dipindai dan penonton yang benar-benar hadir di dalam area stadion, bukan berdasarkan penilaian visual terhadap keterisian kursi pada momen tertentu. FIFA menjelaskan bahwa selama pertandingan, beberapa pemegang tiket terlihat berdiri di area concourse atau lorong-lorong stadion alih-alih tetap duduk di kursi yang telah ditentukan.

Hal ini lah yang menyebabkan beberapa bagian tribun terlihat kosong, meskipun secara total jumlah penonton yang hadir sesuai dengan tiket yang terjual. Sebelum turnamen dimulai, Presiden FIFA Gianni Infantino sempat ditanya mengenai harga tiket yang dinilai kurang bersahabat bagi penggemar. Dalam konferensi pers, Infantino menyebut bahwa tiket Piala Dunia 2026 telah terjual lebih dari enam juta lembar. Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan di Stadion Azteca berhasil menarik 80.824 penonton, menunjukkan antusiasme yang tinggi.

Namun, untuk laga Korea Selatan vs Ceko, beberapa faktor seperti cuaca, hari kerja, atau preferensi penonton untuk berdiri di area tertentu mungkin mempengaruhi distribusi penonton di dalam stadion. FIFA memastikan bahwa semua data kehadiran telah diverifikasi dan transparan, bekerja sama dengan otoritas stadion dan tim penjualan tiket. Kejadian ini kembali memunculkan diskusi tentang akurasi pelaporan jumlah penonton dalam ajang olahraga besar. Beberapa pihak mengkritik bahwa foto-foto yang beredar tidak bisa dijadikan patokan karena hanya menangkap momen tertentu.

FIFA pun menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, isu kursi kosong di laga Korea Selatan vs Ceko dianggap selesai setelah klarifikasi resmi dari badan sepak bola dunia tersebut. Publik diharapkan tidak lagi mempermasalahkan hal ini dan fokus pada pertandingan-pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung di Piala Dunia 2026





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FIFA Kursi Kosong Piala Dunia 2026 Korea Selatan Vs Ceko Penonton

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