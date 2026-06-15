FIFA Dihantam Masalah Bertubi-tubi di Piala Dunia 2026, Uruguay Kesal Setengah Mati

Timnas Uruguay menyalahkan FIFA atas situasi yang mereka hadapi jelang duel melawan Arab Saudi di Piala Dunia 2026. Sementara itu, wakil Asia tampil gemilang dengan hasil positif.

FIFA kembali menjadi sorotan tajam di tengah gelaran Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung. Federasi sepak bola dunia itu dihantam masalah bertubi-tubi, mulai dari protes keras Timnas Uruguay hingga kontroversi kepemimpinan wasit dalam sejumlah pertandingan.

Uruguay, yang akan menghadapi Arab Saudi di laga perdana, menyuarakan kekesalan mereka terhadap keputusan FIFA yang dinilai tidak adil terkait jadwal dan persiapan. Pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, secara terbuka mengkritik kebijakan FIFA yang dinilai lebih menguntungkan tim tuan rumah bersama dan negara-negara besar. Di sisi lain, Piala Dunia 2026 kali ini menghadirkan banyak wakil Asia setelah jatah lolos ditingkatkan dari 32 menjadi 48 tim. Sebanyak sembilan tim Asia berhasil lolos, menandai era baru persepakbolaan benua tersebut.

Korea Selatan menunjukkan performa impresif dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Sempat tertinggal oleh gol Ladislav Krejci di menit ke-59, Korsel bangkit melalui aksi Hwang In-beom yang mencetak satu gol dan satu assist. Qatar juga mencuri perhatian dengan hasil imbang 1-1 melawan Swiss. Namun, gol penyeimbang Qatar di masa injury time menuai kontroversi karena wasit dianggap tidak konsisten dalam menerapkan aturan offside.

Australia tidak kalah mencolok dengan kemenangan 2-0 atas Turki. Kiper Patrick Beach menjadi pahlawan dengan delapan penyelamatan gemilang. Jepang juga menorehkan prestasi dengan menahan imbang Belanda 2-2. Dua kali tertinggal, Jepang mampu menyamakan kedudukan lewat Keito Nakamura dan Daichi Kamada di menit-menit akhir.

Kontroversi juga mewarnai kemenangan telak Jerman 7-1 atas Curacao. FIFA mendapat kritikan karena dianggap membiarkan pertandingan tidak seimbang yang merusak kredibilitas turnamen. Sementara itu, Pantai Gading meraih kemenangan tipis 1-0 atas Ekuador berkat gol Amad Diallo, pemain Manchester United yang menjadi bintang. Di tengah hiruk-pikuk ini, Uruguay tetap fokus pada laga melawan Arab Saudi.

Mereka merasa dirugikan dengan jadwal padat yang memberikan waktu istirahat lebih sedikit dibanding tim lain. Kekecewaan Uruguay menambah daftar panjang masalah yang dihadapi FIFA dalam penyelenggaraan Piala Dunia yang seharusnya menjadi pesta olahraga terbesar di dunia. Selain itu, isu naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia juga menjadi perbincangan, dengan dua pemain muda keturunan sedang dalam proses naturalisasi. Gubernur Sumut Bobby Nasution juga menyempatkan diri menyoroti pentingnya syiar Alquran di tengah euforia sepak bola.

Namun, semua perhatian tetap tertuju pada pertandingan-pertandingan seru yang menyajikan kejutan dan drama di lapangan hijau





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Piala Dunia 2026 FIFA Uruguay Arab Saudi Kontroversi

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