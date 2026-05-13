FIFA di Canada: Harga Hak Siar Lancur, Risiko Loss Access Pertarungan Sepak Bola Dunia

FIFA di Canada, harga hak siar terlalu tinggi, jutaan orang di India, China kehilangan akses ke pertandingan utama Piala Dunia FIFA 2026

Presiden FIFA Gianni Infantino berjalan melewati trofi Piala Dunia usai memberikan sambutan dalam Kongres FIFA ke-76 di Vancouver, British Columbia, Kamis, 30 April 2026. Situasi ini menjadi pukulan bagi FIFA yang sebelumnya memperluas jumlah peserta menjadi 48 tim untuk memperbesar jangkauan global.

Tanpa kontrak penyiaran, sekitar 2,7 miliar orang di dua negara tersebut berisiko kehilangan akses ke 104 pertandingan. FIFA sempat memasang harga tinggi untuk hak siar, tetapi posisi tawar mereka kini melemah. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap nilai komersial turnamen di pasar internasional





