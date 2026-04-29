FIFA Beri Lampu Hijau Timnas Sepak Bola Putri Afghanistan Bertanding, STY Kembali ke Indonesia dan Berita Sepak Bola Lainnya

FIFA mengesahkan regulasi baru yang memungkinkan Timnas Sepak Bola Putri Afghanistan berkompetisi di level internasional. Berita ini juga mencakup perkembangan terkait Shin Tae-yong, kecelakaan kereta api, pengelolaan limbah tekstil, dan persiapan Timnas Indonesia menghadapi berbagai kompetisi.

Keputusan bersejarah telah diambil oleh FIFA setelah mengesahkan perubahan signifikan dalam regulasi tata kelola sepak bola global. Perubahan ini memberikan FIFA kewenangan untuk membentuk atau menyetujui tim nasional dalam situasi tertentu, terutama ketika asosiasi sepak bola suatu negara tidak mampu menjalankan fungsi tersebut.

Kebijakan ini secara langsung membuka jalan bagi para pemain sepak bola putri Afghanistan, termasuk Tim Nasional Sepak Bola Wanita Afghanistan, untuk mewakili negara mereka dalam kompetisi resmi FIFA, dengan koordinasi erat bersama Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Langkah ini bukan hanya sekadar keputusan administratif, melainkan manifestasi nyata dari komitmen FIFA terhadap prinsip inklusivitas dan kesetaraan dalam dunia sepak bola. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menegaskan bahwa keputusan ini merupakan langkah yang kuat dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah olahraga.

FIFA mendengarkan suara para pemain ini sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk melindungi hak setiap perempuan dan anak perempuan untuk bermain sepak bola dan mengekspresikan identitas mereka. Dengan memberikan kesempatan kepada perempuan Afghanistan untuk berkompetisi atas nama negara mereka, FIFA mengubah prinsip menjadi tindakan nyata. FIFA merasa bangga memimpin inisiatif bersejarah ini dan berdiri bersama para pemain pemberani ini, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Sebelumnya, FIFA telah mengambil langkah proaktif dengan membentuk tim Afghan Women United sebagai wadah bagi para pemain yang saat ini berada di luar negeri untuk terus berlatih dan berkompetisi secara terstruktur. Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga semangat dan kemampuan para pemain putri Afghanistan tetap terjaga, meskipun mereka tidak dapat bermain di negara asal mereka. Keputusan FIFA ini mendapat sambutan positif dari berbagai tokoh sepak bola dunia.

Nadia Nadim, pemain kelahiran Afghanistan yang pernah membela Denmark lebih dari 100 kali, menyebut langkah ini sebagai momen transformasional yang akan memberikan harapan baru bagi sepak bola wanita Afghanistan. Selain isu sepak bola putri Afghanistan, terdapat beberapa perkembangan lain yang menarik perhatian. Perselisihan hukum antara NAC Breda dan KNVB terkait pertandingan melawan Go Ahead Eagles yang diperkuat oleh pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Dean James, menjadi sorotan. NAC Breda menuntut pertandingan ulang karena merasa dirugikan oleh kehadiran Dean James.

Di sisi lain, DPR mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi total terhadap Taksi Green SM, setelah perusahaan tersebut terlibat dalam beberapa kecelakaan dan insiden lalu lintas sepanjang tahun 2026. Menteri Sosial RI, Gus Ipul, mengklarifikasi bahwa santunan bagi korban kecelakaan kereta api tidak berasal dari Kementerian Sosial, melainkan disalurkan melalui Jasa Raharja. Kembalinya mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ke Tanah Air juga menjadi topik hangat yang menarik perhatian media Korea Selatan.

Media Korea Selatan terkejut dengan keputusan STY untuk kembali melatih di Indonesia. Selain itu, Pegadaian meluncurkan gerakan PURE Movement sebagai upaya nyata dalam mengelola limbah tekstil dengan mendaur ulang seragam kerja lama karyawan menjadi material kain yang bermanfaat. Hal ini menunjukkan komitmen Pegadaian terhadap keberlanjutan lingkungan. Masinis KA Argo Bromo Anggrek, Nofiandri, memberikan keterangannya setelah insiden kecelakaan maut yang melibatkan keretanya dengan KRL Commuter Line di Bekasi.

Jadwal Megawati Hangestri setelah tampil di Proliga 2026 juga menjadi perhatian, di mana atlet yang akrab disapa Megatron itu akan kembali bergabung dengan Timnas Voli Putri Indonesia. PSSI juga mempertimbangkan untuk menambah kekuatan tim melalui proses naturalisasi cepat eks pemain Timnas Belanda untuk menghadapi Piala AFF 2026, mengingat potensi absennya sejumlah pemain abroad Timnas Indonesia. Klasemen Piala Thomas dan Uber 2026 menunjukkan hasil yang berbeda bagi tim putra dan putri bulu tangkis Indonesia.

Mantan Menteri KKP menerima tawaran dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menjadi Komisaris Utama Independen Bank BJB dan langsung menyatakan komitmennya untuk memberantas pinjaman online ilegal (pinjol) di Jawa Barat. Gugatan NAC Breda terhadap KNVB atas keputusan tidak mengabulkan permintaan pertandingan ulang melawan Go Ahead Eagles terus bergulir. Suporter Timnas Indonesia menerima kabar kurang baik menjelang pagelaran Piala Asia U-17 2026, karena tim U-17 asuhan Kurniawan Dwi Yulianto kembali meraih hasil minor





