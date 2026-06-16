FIFA: Asisten Wasit Video Australia Tidak Akan Sanksi, Tetap Berpangsa di Piala Dunia

FIFA akhirnya memberikan keputusan resmi terkait dugaan gestur supremasi kulit putih yang dilakukan oleh asisten wasit video (VAR) asal Australia. Dengan hasil penyelidikan tersebut, pria berusia 38 tahun itu dipastikan tidak akan menerima sanksi disiplin dan tetap dapat melanjutkan tugasnya selama ajang Piala Dunia berlangsung.

FIFA akhirnya memberikan keputusan resmi terkait dugaan gestur supremasi kulit putih yang dilakukan oleh asisten wasit video ( VAR ) asal Australia , dengan hasil penyelidikan tersebut, pria berusia 38 tahun itu dipastikan tidak akan menerima sanksi disiplin dan tetap dapat melanjutkan tugasnya selama ajang Piala Dunia berlangsung.

Kontroversi ini bermula ketika siaran televisi pertandingan antara Jerman melawan Curacao menampilkan ruang VAR sebelum laga dimulai. Evans terlihat membentuk gestur tangan menyerupai tanda "OK" dengan posisi jari tertentu yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi di media sosial. Sebagian warganet menilai gerakan tersebut hanya merupakan kebiasaan tanpa maksud tertentu.

Namun, sebagian pihak lain mengaitkannya dengan simbol yang pernah dimasukkan oleh Anti-Defamation League (ADL), organisasi pemantau antisemitisme dan ekstremisme yang berbasis di Amerika Serikat, ke dalam database simbol kebencian pada 2019 karena penggunaannya oleh sejumlah kelompok ekstrem kanan dalam konteks tertentu. Menanggapi tuduhan tersebut, Evans memberikan penjelasan secara terbuka dan membantah keras bahwa dirinya memiliki niat untuk menyampaikan pesan politik ataupun ideologi tertentu. Ia menegaskan bahwa gerakan tersebut terjadi secara tidak sengaja dan bukan bentuk dukungan terhadap kelompok apa pun.

Evans menjelaskan bahwa dirinya baru menyadari gerakan tersebut setelah rekaman pertandingan menjadi bahan perdebatan publik. Ia menyebut tindakan itu sebagai gerakan refleks yang dilakukan tanpa kesadaran ketika sedang memegang pena di ruang VAR. Lebih lanjut, Evans mengaku kecewa karena pemberitaan yang berkembang dinilai tidak menggambarkan karakter dan nilai yang selama ini ia pegang. Meski memahami alasan mengapa publik mempertanyakan gestur tersebut, ia kembali menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam tindakannya.

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