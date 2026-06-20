FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia Berambisi Besar Menjadi Tuan Rumah

FIFA ASEAN Cup 2026 akan digelar perdana pada 21 September hingga 6 Oktober. Bahkan, Prabowo akan mengirimkan surat agar Indonesia dapat terpilih menjadi tuan rumah. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan bahwa FIFA memberikan respons positif atas pencalonan Indonesia menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026 akan digelar perdana pada 21 September hingga 6 Oktober. Bahkan, Prabowo akan mengirimkan surat agar Indonesia dapat terpilih menjadi tuan rumah .

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan bahwa FIFA memberikan respons positif atas pencalonan Indonesia menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Prabowo meminta Erick Thohir segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait urudam pajak, keuangan, dan kesehatan. Erick memastikan Indonesia akan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pemuda dan Olahrga (Menpora) Erick Thohir di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026).

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