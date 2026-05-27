FIFA announce 655 million USD prize money for 2026 World Cup

FIFA has announced a total prize money of 655 million USD for the 2026 World Cup, which will be held in the US, Canada, and Mexico from June 11 to July 19, 2026. The prize money has increased by 50% compared to the previous edition.

FIFA menetapkan total hadiah sebesar 655 juta dolar AS untuk seluruh peserta Piala Dunia 2026 mendatang. Turnamen ini akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.pada Selasa (26/5/2026), total hadiah yang dibagikan kepada seluruh peserta mencapai 655 juta dolar AS atau sekitar Rp11,66 triliun.

Jumlah itu meningkat 50 persen dibandingkan edisi sebelumnya. Selain hadiah utama, FIFA juga menyiapkan dana sebesar 72 juta dolar AS atau sekitar Rp1,3 triliun untuk membantu persiapan seluruh tim peserta menuju turnamen. Tim yang keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 akan memperoleh hadiah sebesar 50 juta dolar AS atau sekitar Rp890 miliar. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan hadiah yang diterima para juara edisi sebelumnya.

, misalnya, mendapatkan 42 juta dolar AS saat menjadi juara Piala Dunia 2022. Sementara itu, Prancis menerima 38 juta dolar AS ketika menjuarai edisi 2018, sedangkan Jerman meraih 35 juta dolar AS setelah menjadi juara pada edisi 2014. Untuk tim runner-up Piala Dunia 2026, FIFA menyiapkan hadiah sebesar 33 juta dolar AS atau sekitar Rp587 miliar. Sementara peringkat ketiga akan memperoleh 29 juta dolar AS.

FIFA juga memberikan dana persiapan sebesar 1,5 juta dolar AS kepada masing-masing peserta. Dengan demikian, setiap federasi atau asosiasi yang tampil di Piala Dunia 2026 setidaknya akan menerima 10,5 juta dolar AS atau sekitar Rp187 miliar. Jumlah minimal tersebut berasal dari hadiah sembilan juta dolar AS yang diberikan kepada tim peringkat ke-33 hingga 48. Piala Dunia 2026 akan berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA World Cup Prize Money 2026 America Canada Mexico Runner-Up Peringkat Ketiga Preparation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jadwal Lengkap Pertandingan Singapore Open 2026, 26-31 Mei 2026Jadwal lengkap pertandingan Singapore Open 2026 pada 26-31 Mei 2026 live streaming di Vidio.

Read more »

5 Pemain Timnas Amerika Serikat yang Tampil Apik di Eropa jelang Piala Dunia 2026Timnas Amerika Serikat menikmati musim impresif pemainnya di Eropa sepanjang 2025-2026 jelang Piala Dunia 2026.

Read more »

Persija Bangga, Jadi Klub Paling Banyak yang Pemainnya Dipanggil ke Timnas IndonesiaTimnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambik pada 9 Juni 2026.

Read more »

Hadiah Rekor 655 Juta Dolar untuk Semua Tim di Piala Dunia 2026FIFA menetapkan total hadiah 655 juta dolar AS untuk 48 tim peserta Piala Dunia 2026, dengan pemenang mendapat 50 juta dolar. Dana tambahan 72 juta dolar disiapkan untuk persiapan tim, meningkatkan insentif finansial bagi federasi nasional.

Read more »