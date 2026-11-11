FIFA Ancam Kehilangan Status Bebas Pajak AS Akibat Pengaduan IRS

Pengaduan kepada IRS mengancam status pajak FIFA di AS karena klaim staf gaji organisasi bekerja pribadi untuk Gianni Infantino. FIFA membantah dan menyebut upaya melemahkan posisi.

Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA berisiko kehilangan status bebas pajak nya di Amerika Serikat setelah sebuah pengaduan formal diajukan kepada Dinas Pendapatan Dalam Negeri Amerika Serikat ( IRS). Pengaduan ini menyoroti dugaan bahwa seorang individu yang menerima gaji dari entitas FIFA bekerja secara pribadi sebagai pengurus rumah tangga untuk Presiden FIFA, Gianni Infantino, di kediaman mereka di Miami.

Mekanisme Pengaduan Dan Dampak Pajak

Pengaduan tersebut meminta lembaga pemerintah federal untuk melakukan penyelidikan mendalam atas klaim bahwa dana organisasi digunakan untuk kepentingan pribadi pemimpin tertinggi sepak bola dunia. Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam pengaduan menyatakan dengan tegas bahwa seseorang melakukan pekerjaan rumah tangga secara eksklusif untuk Gianni Infantino dan istrinya, Leena Infantino, di kediaman mereka di Miami. Seseorang tersebut disebutkan menerima gaji atau tunjangan melalui entitas yang berafiliasi langsung dengan FIFA.

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FIFA saat ini memegang status 501(c)(4) di Amerika Serikat, sebuah kategori khusus bagi organisasi nirlaba yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tujuan amal, pendidikan, atau rekreasi. Status ini memberikan kekebalan pajak federal yang signifikan. Namun, jika IRS menyelidiki dan mendapati klaim penggunaan dana organisasi untuk layanan rumah tangga pribadi terbukti benar, FIFA dapat kehilangan status bebas pajak tersebut di negara itu. Kehilangan status ini akan mengubah lansungan finansial organisasi global tersebut secara drastis.

Posisi Stakeholder Dan Penolakan FIFA

Pengacara imigrasi asal Washington DC, Abed Ayoub, mengajukan pengaduan resmi yang menuduh para pemimpin senior FIFA telah menyalahgunakan status bebas pajak entitas mereka. Dalam surat pengaduannya, Ayoub menyatakan bahwa para pemimpin tersebut bertindak dalam kapasitas resmi mereka dan atas nama FIFA ketika menyalahgunakan dana. Ia menekankan bahwa penggunaan dana atau sumber daya organisasi untuk membayar layanan yang menguntungkan rumah tangga seorang pemimpin menimbulkan pertanyaan serius tentang keuntungan pribadi, pelaporan keuangan, penggajian, dan tata kelola perusahaan.

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FIFA membantah semua klaim tersebut dengan tegas. Seorang juru bicara organisasi menyatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan rumah tangga presiden FIFA bersifat privat. Namun, untuk menghindari keraguan publik, juru bicara menegaskan bahwa biaya pekerja rumah tangga apa pun ditanggung sendiri oleh presiden FIFA. FIFA juga mengecam pemberitaan terkait, mendesak media untuk bertindak secara bertanggung jawab dan tidak menyebarluaskan tuduhan palsu yang menyesatkan.

Tekanan Politik Dan Langkah Selanjutnya

Tekanan terhadap FIFA meningkat di Washington setelah keberhasilan Partai Demokrat dalam pemilu paruh waktu. Jamie Raskin, anggota DPR, menyampaikan melalui juru bicaranya bahwa Komite Kehakiman DPR sedang mencermati perkembangan terbaru mengenai pengaduan ini. Situasi politik ini menambah kompleksitas bagi FIFA karena pengawasan legislatif terhadap organisasi internasional semakin ketat di lingkungan ibu kota Amerika Serikat.

Jika IRS menindaklanjuti pengaduan Abed Ayoub, proses investigasi kemungkinan akan memakan waktu berbulan-bulan. Hasil penyelidikan semacam itu jarang dipublikasikan secara luas, meskipun tindakan apa pun yang diambil oleh lembaga pajak akan diumumkan kepada publik. FIFA terus mempertahankan posisinya bahwa ada upaya terkoordinasi dan berkelanjutan dari sejumlah pihak untuk melemahkan organisasi dan presidennya. Organisasi tersebut menyambut baik pengawasan yang sah namun menolak keras pengawasan yang dianggap sebagai serangan politik.