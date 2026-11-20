Film Para Perasuk mendapat banyak nominasi di Festival Film Indonesia 2026 di Jakarta. Angga Yunanda dan Maudy Ayunda menjadi sorotan utama dalam ajang bergengsi ini.

Film Indonesia "Para Perasuk" berhasil mencuri perhatian dan meraih sejumlah besar nominasi prestigious pada ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2026 yang diselenggarakan di Jakarta. Acara penganugerahan penghargaan tersebut berlangsung pada hari Jumat, tanggal 20 November 2026, dengan dihadiri langsung oleh para pemeran serta tim sutradara dari film tersebut.

Deretan Nominasi Prestisius Diraih Film

Tim produksi "Para Perasuk" menunjukkan dominasi dengan masuk ke dalam berbagai kategori utama. Film ini bersaing ketat di kategori film cerita panjang terbaik, menantang karya-karya lain seperti "Dopamin", "Ghost in The Cell", "Na Willa", dan "Operasi Pesta Copet". Selain itu, tim teknis film ini juga tercatat dalam daftar nominasi yang mencakup kategori penata suara terbaik, penata musik terbaik, pengarah sinematografi terbaik, serta pengarah artistik terbaik.

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Angga Yunanda Masuk Nominasi Aktor Terbaik

Angga Yunanda, sebagai pemeran utama pria dalam film "Para Perasuk", dinyatakan masuk ke dalam daftar nominasi untuk kategori pemeran utama pria terbaik FFI 2026. Ia harus bersaing dengan beberapa nama besar lainnya yang juga dinominasikan, yaitu Abimana Aryasatya untuk film "Ghost in The Cell", Ardit Erwandha untuk "Tunggu Aku Sukses Nanti", Marthino Lio untuk "Badut Gendong", dan Nicholas Saputra untuk "Tukar Takdir". Kehadirannya dalam daftar nominasi ini menunjukkan apresiasi tinggi terhadap aktingnya dalam film tersebut.

Maudy Ayunda Berkompetisi Sebagai Pendukung

Sementara itu, Maudy Ayunda, yang juga membintangi film "Para Perasuk", tercatat masuk dalam daftar nominasi penerima penghargaan untuk kategori pemeran pendukung perempuan terbaik. Ia bersaing dengan lima aktris lain yang telah dinominasikan, yaitu Kawai Labiba dari film "Operasi Pesta Copet", Lydia Kandou dari "Ikatan Darah", Raihaanun dari "Semua Akan Baik-Baik Saja", dan Sarah Sechan dari "Tunggu Aku Sukses Nanti". Kesuksesan kedua aktor ini dalam mendapatkan nominasi menandai pencapaian signifikan bagi film "Para Perasuk".

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Sutradara Wregas Bhanuteja Meraih Nominasi Ganda

Di balik layar, Wregas Bhanuteja, sebagai sutradara dan penulis skenario "Para Perasuk", juga merasakan kebahagiaan karena filmnya berhasil masuk dalam daftar nominasi penerima penghargaan FFI 2026. Wregas bahkan meraih dua nominasi sekaligus, yaitu untuk kategori sutradara terbaik dan penulis skenario asli terbaik. Dalam kategori penulis skenario asli terbaik, ia berkolaborasi dengan Defi Mahendra dan Alicia Angelina sebagai tim penulis yang telah berhasil menulis cerita tersebut.

Kontribusi Tim Teknis Film yang Kuat

Kehadiran "Para Perasuk" dalam berbagai nominasi teknis juga membuktikan kualitas produksi yang mumpuni. Tim penggarap film ini masuk dalam daftar nominasi untuk kategori penata suara terbaik yang dikerjakan oleh Sutrisno dan Satrio Budiono. Selain itu, Yennu Arienrra dinominasikan sebagai penata musik terbaik, Gunnar Nimpuno sebagai pengarah sinematografi terbaik, serta Ong Hari Wahyu dan Edy Wibowo sebagai pengarah artistik terbaik, mencerminkan kolaborasi tim yang solid.

Total Peserta dan Komposisi Karya FFI 2026

Festival Film Indonesia tahun ini mencatat partisipasi yang sangat masif dengan total 531 karya yang didaftarkan sebagai peserta. Komposisi karya tersebut terdiri atas 93 film cerita panjang, 177 film cerita pendek, satu film animasi panjang, serta 57 film animasi pendek. Selain itu, tercatat juga 20 film dokumenter panjang, 73 film dokumenter pendek, dan sebanyak 110 karya kritik film yang turut mengikuti ajang bergengsi ini di Jakarta tahun 2026.