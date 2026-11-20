Festival Film Indonesia 2026 mengukuhkan Ghost in The Cell dan Para Perasuk sebagai pemenang utama. Simak rincian lengkap pemenang Piala Citra dan penghargaan lainnya.

Festival Film Indonesia tahun ini mengusung tema Askala Karya Sinema Indonesia dengan misi merayakan cahaya yang terus hidup dalam karya sinematik. Tema tersebut dirancang untuk menjaga ingatan kolektif, merawat cerita mendalam, serta menyambungkan nilai-nilai antar generasi melalui layar lebar. Total ada 531 karya yang terdaftar sebagai peserta dalam ajang bergengsi ini, mencerminkan vitalitas industri film nasional.

Dominasi Total Ghost in The Cell dan Para Perasuk

Film Ghost in The Cell tampil paling gemilang dengan membawa pulang lima Piala Citra, membuktikan konsistensi kualitas produksi dan aktingnya di mata dewan juri. Sementara itu, Para Perasuk dinobatkan sebagai Film Cerita Panjang Terbaik, menandai kemenangan penting bagi narasi yang diusung film tersebut. Persaingan tahun ini terbilang sangat merata di berbagai lini produksi.

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Persaingan ketat terjadi di lima kategori utama Piala Citra yang diperebutkan oleh film-film unggulan tahun ini. Selain film pemenang utama, beberapa film lain juga berhasil mengumpulkan dua hingga tiga trofi, menunjukkan distribusi kualitas yang tinggi. Selain penghargaan kategori standar, penghargaan khusus juga dibagikan kepada insan film, kritikus, dan pilihan penonton untuk mengakui kontribusi beragam.

Rincian Lengkap Pemenang Piala Citra Kategori Utama

Di kategori pemeran, Abimana Aryasatya meraih penghargaan Pemeran Utama Pria Terbaik atas karyanya di Ghost in The Cell. Pencapaian serupa juga diraih Aming yang dinobatkan sebagai Pemeran Pendukung Pria Terbaik dari film yang sama. Kemenungan ini menegaskan dominasi film horor psikologis tersebut dalam hal performa akting.

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Dari sisi penulisan naskah, Rino Sarjono dan Edy Khemod berhasil membawa pulang penghargaan Penulis Skenario Asli Terbaik untuk film Operasi Pesta Copet. Di balik layar teknis, Ical Tanjung, I.C.S. dinobatkan sebagai Pengarah Sinematografi Terbaik untuk Ghost in The Cell. Kualitas visual film tersebut juga diakui melalui penghargaan Penyunting Gambar Terbaik yang dimenangkan oleh Aline Jusria untuk Operasi Pesta Copet.

Penghargaan teknis lainnya diserahkan kepada Yudhi Arfani dan Zeke Khaseli sebagai Penata Musik Terbaik untuk film Nobody Loves Kay. Pencipta Lagu Tema Asli Terbaik diraih oleh Sal Priadi dengan lagu Kepala, Pundak, Kerja Lagi dari Monster Pabrik Rambut. Penampilan visual juga mendapat apresiasi melalui penghargaan Penata Busana Terbaik untuk Astrid Rosiana Ishak pada film Na Willa.

Apresiasi Terhadap Sinematografi Pendek dan Dokumenter

Kategori film pendek, dokumenter, dan animasi juga menampilkan karya-karya berkualitas tinggi yang diakui dalam FFI 2026. Film Cerita Pendek Terbaik adalah Dihapus dari Peta, sementara Film Animasi Pendek Terbaik dimenangkan oleh Enigma Wajah Arca. Kategori dokumenter panjang dibuka oleh A Distorted Individual karya Adythia Utama sebagai pemenang terbaik.

Untuk kategori dokumenter pendek, Sharp Objects karya Taufiqurrahman Kifu dan Hattie Wade meraih penghargaan Film Dokumenter Pendek Terbaik. Di bidang kritik film, Karya Kritik Film Terbaik pada Penghargaan Tanete Pong Masak diraih oleh Yulaika Romadhani dengan tulisan Kerja-kerja Sineas Mengekalkan Politik Dinasti di Abadi Nan Jaya.

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Deretan Penghargaan Khusus dan Pilihan Penonton

Dalam penghargaan pengabdian seumur hidup untuk film, Ida Farida dan Putu Wijaya menerima anugerah khusus atas kontribusi mereka yang tak ternilai bagi industri. Piala Antemas untuk Film Bioskop Terlaris diserahkan kepada Agak Laen: Menyala Pantiku!, menandai pencapaian komersial yang signifikan bagi film tersebut di pasaran.

Penghargaan Kartini untuk Pemeran Anak-Anak Terbaik dimenangkan oleh Luisa Adreena dari film Na Willa. Di kategori pilihan penonton, Saputra Kori dinobatkan sebagai Aktor Pilihan Penonton untuk perannya di Jangan Buang Ibu. Shenina Cinnamon juga meraih penghargaan Aktris Pilihan Penonton atas karyanya dalam film Dopamin.

Reaksi Kemenangan dan Harapan Sineas Indonesia

Joko Anwar menyampaikan pidato menohok usai meraih penghargaan Sutradara Terbaik di FFI 2026, mengajak seluruh sineas untuk terus bersuara. Pidato tersebut menjadi momen reflektif bagi para pembuat film untuk menjaga semangat berkarya di tengah tantangan industri. Kemenangan Para Perasuk sebagai Film Terbaik semakin memperkuat posisi film tersebut dalam kalender perfilman nasional.