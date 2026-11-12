Festival Rangkarang 2026 di Probolinggo Hadirkan Cita Rasa Padang dan Sejarah Lokal

Festival Rangkarang 2026 di Pantai Greenthing, Probolinggo menggabungkan kuliner nasi kerang bumbu Padang dengan warisan budaya lokal sebagai pendorong ekonomi desa.

Festival Rangkarang 2026 resmi dibuka di Pantai Greenthing, Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, pada rentang tanggal 7 hingga 15 November. Acara tahunan ini menghadirkan pengalaman kuliner yang unik dengan menyuguhkan nasi kerang beraroma bumbu Padang yang kuat langsung di bibir pantai. Puluhan warga setempat dan pengunjung dari luar daerah terlihat antusias mengantre untuk mendapatkan seporsi hidangan khas tersebut di bawah terik matahari pesisir.

Warisan Budaya dan Identitas Lokal

Nama Rangkarang memiliki akar sejarah yang dalam bagi masyarakat Desa Randutatah. Kepala Desa Randutatah, Suham, menjelaskan bahwa istilah tersebut merujuk pada kebiasaan nenek moyang mereka yang mencari kerang di area pantai hingga ke sela-sela karang. Memori kolektif ini kini dihidupkan kembali melalui berbagai pertunjukan seni dan aktivitas fisik yang melibatkan seluruh komunitas.

Also read Optimalkan Wisata Bahari, SIG Gandeng Pemkab Probolinggo Gelar Seven Beaches Festival 2026

Gerakan Tari Rangkarang dibawakan secara massal oleh para peserta festival sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur. Selain tarian, atraksi memasak kerang bersama juga menjadi kegiatan utama yang memperkuat ikatan sosial antarwarga. Kegiatan ini bukan sekadar hiburan, melainkan upaya melestarikan identitas budaya yang sudah ada sejak lama di wilayah pesisir tersebut.

Dampak Ekonomi bagi Masyarakat Desa

Bagi warga setempat, penyelenggaraan hajatan pesisir ini dianggap sebagai napas baru bagi perekonomian desa mereka. Arus pengunjung yang memadati lokasi festival membawa dampak positif langsung pada sektor usaha mikro dan kecil di sekitar Pantai Greenthing. Penjualan makanan ringan, minuman, dan souvenir meningkat signifikan selama periode berlangsungnya acara yang berlangsung selama sembilan hari tersebut.

Advertisement

Kehadiran King Abdi, seorang jebolan MasterChef Indonesia Season 10, turut menambah daya tarik festival ini. Chef ternama tersebut berpartisipasi dalam meramaikan dapur festival, memberikan sentuhan profesional pada penyajian hidangan laut lokal. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan standar kualitas kuliner yang ditawarkan sekaligus menarik minat lebih banyak pengunjung dari berbagai kalangan.

Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan pemerintah desa berupaya menjadikan Festival Rangkarang sebagai agenda tetap yang mendukung pariwisata berkelanjutan. Integrasi antara nilai-nilai sejarah, seni tradisional, dan kuliner modern menciptakan ekosistem wisata yang komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat lokal untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku aktif dalam industri kreatif dan jasa hospitality.

Keberlanjutan program ini bergantung pada partisipasi aktif generasi muda dalam mempelajari dan meneruskan tradisi pencarian kerang. Edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan pantai juga disisipkan dalam setiap rangkaian acara untuk memastikan keseimbangan ekologi. Dengan demikian, sumber daya alam di Pantai Greenthing tetap terjaga sambil terus menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Randutatah.