Festival Lampu Nasatta resmi dibuka di Taman Nasatta, Ratchaburi pada 20 November 2026. Acara seni cahaya memukau ini berlangsung hingga 28 Februari 2027, menarik ribuan pengunjung untuk menikmati instalasi visual yang unik dan berwarna-warni.

Festival Lampu Nasatta secara resmi telah dibuka pada hari Jumat tanggal 20 November 2026 di Taman Nasatta yang berlokasi di provinsi Ratchaburi, Thailand. Perayaan tahunan ini mengubah suasana malam hari di kawasan tersebut menjadi sangat cerah dan tidak lagi gelap seperti biasanya, berkat pemasangan ratusan instalasi seni cahaya berwarna-warni. Event budaya dan pariwisata ini dirancang untuk memberikan pengalaman visual yang mendalam bagi para pengunjung yang datang menikmati suasana malam yang khas.

Jadwal Pelaksanaan Hingga Akhir Februari 2027

Festival Lampu Nasatta dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga tanggal 28 Februari 2027 di wilayah Ratchaburi. Provinsi ini terletak di sebelah barat dari ibu kota Bangkok, menjadikannya destinasi yang mudah diakses oleh wisatawan domestik maupun internasional. Dengan rentang waktu pelaksanaan selama beberapa bulan, penyelenggara memastikan bahwa berbagai momen perayaan dapat dinikmati oleh publik dalam kurun waktu yang panjang dan stabil.

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Transformasi Taman Nasatta Menjadi Lanskap Bercahaya

Kehadiran instalasi seni cahaya telah berhasil menyulap Taman Nasatta menjadi sebuah lanskap yang penuh dengan variasi warna dan cahaya yang memukau. Berbagai karya seni pencahayaan terpasang strategis di seluruh area taman, menciptakan atmosfer yang magis dan menarik perhatian banyak orang. Perubahan visual ini tidak hanya memperindah lingkungan taman, tetapi juga menjadi daya tarik utama yang mendorong minat publik untuk mengunjungi lokasi tersebut.

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Minat Tinggi Pengunjung Terhadap Instalasi Visual

Berbagai instalasi seni cahaya yang terpasang berhasil menarik perhatian para pengunjung yang datang ke Taman Nasatta. Banyak pengunjung, termasuk sejumlah wanita yang terlihat berjalan meniti jalur tertentu, menyimak detail dari setiap instalasi dengan saksama. Selain sekadar menikmati terang lampu, banyak wisatawan menjadikan momen ini sebagai latar foto yang indah dan berkesan untuk diabadikan.

Dampak Visual dan Daya Tarik Wisata Ratchaburi

Kehadiran Festival Lampu Nasatta di Ratchaburi memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata lokal dengan menciptakan lanskap bermandikan warna-warni yang unik. Event ini menjadi bukti nyata bagaimana seni cahaya dapat mengubah ruang publik menjadi destinasi hiburan malam yang menarik. Kehadiran ANTARA dan XINHUA serta fotografer Rachen Sageamsak dalam mendokumentasikan peristiwa ini menunjukkan besarnya minat media terhadap perkembangan wisata budaya di Thailand.