Festival Lampion Waisak 2025 di Candi Borobudur: Ribuan Lentera Perdamaian Diterbangkan

Sebanyak 2.570 lampion perdamaian diterbangkan dalam Festival Lampion Waisak 2025 di Candi Borobudur, Magelang. Acara ini diikuti oleh umat Buddha dan wisatawan, melambangkan pelepasan sifat negatif dan harapan akan kedamaian.

Perayaan Tri Suci Waisak 2025 di Candi Borobudur , Magelang, Jawa Tengah, mencapai puncaknya dengan Festival Lampion Waisak yang berlangsung khidmat pada Minggu malam, 31 Mei 2026.

Sebanyak 2.570 lampion perdamaian diterbangkan oleh peserta yang memadati area Marga Utama di kompleks Taman Wisata Candi Borobudur. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian perayaan Waisak di Indonesia, menarik perhatian tidak hanya umat Buddha tetapi juga wisatawan dari berbagai daerah. Cahaya lampion yang perlahan naik ke langit menciptakan pemandangan yang spektakuler dan menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa pun yang hadir.

Suasana malam itu begitu syahdu, diiringi dengan lantunan doa dan meditasi dari para biksu dan umat yang hadir. Prosesi pelepasan lampion diawali dengan puja bakti dan meditasi bersama. Setiap lampion membawa doa dan harapan pribadi dari peserta, mulai dari harapan akan kedamaian dunia, kebahagiaan keluarga, hingga kesuksesan pribadi. Dalam tradisi Buddha, api pada lampion melambangkan pencerahan dan pemurnian batin.

Pelepasan lampion ke langit malam dimaknai sebagai upaya melepaskan segala sifat negatif seperti kebencian, keserakahan, dan kegelapan hati. Makna filosofis ini membuat peserta tidak hanya menikmati keindahan visual, tetapi juga merenungkan perjalanan spiritual mereka. Banyak peserta yang mengaku merasakan ketenangan batin setelah mengikuti prosesi ini. Mereka berharap agar setiap lampion yang diterbangkan menjadi simbol harapan baru bagi masa depan yang lebih baik.

Festival Lampion Waisak di Candi Borobudur telah menjadi tradisi tahunan yang dinantikan oleh banyak orang. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Buddha, acara ini juga menjadi ajang untuk memperkuat persatuan dan toleransi antarumat beragama. Partisipasi masyarakat umum yang datang dari berbagai daerah menunjukkan bahwa nilai-nilai perdamaian dapat menyatukan berbagai latar belakang. Panitia menyediakan lampion bagi peserta dengan harga terjangkau, dan hasil penjualannya digunakan untuk kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan.

Keamanan dan kenyamanan selama acara dijaga ketat oleh petugas dan relawan. Dengan digelarnya festival ini, diharapkan masyarakat semakin memahami esensi perayaan Waisak, yaitu cinta kasih, kedamaian, dan pencerahan. Tradisi ini juga menjadi daya tarik wisata religi yang mendunia, menjadikan Candi Borobudur sebagai pusat spiritualitas dan perdamaian. Ribuan lampion yang memenuhi langit malam menjadi pengingat bahwa harapan akan masa depan yang harmonis selalu ada di hati setiap insan





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Waisak Lampion Borobudur Perdamaian Umat Buddha

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Festival Purnama Waisak 2026 di Borobudur: Jadwal Acara, Aturan, dan LaranganFestival Purnama Waisak 2026 di Borobudur akan digelar pada 31 Mei 2026. Simak jadwal acara, aturan, serta larangan penting bagi pengunjung.

Read more »

Makna Filosofi Lampion Waisak 2026, Simbol Pencerahan, Harapan, dan KedamaianUmat Budha akan memperingati Hari Raya Tri Suci Waisak 2570 Buddhis Era (BE) pada Minggu (31/05/2026). Hari raya suci ini

Read more »

Di Bawah Purnama Siddhi Waisak, Ribuan Lampion Menerangi Langit BorobudurRibuan lampion diterbangkan di Taman Lumbini, Candi Borobudur, Minggu. Langit berpendar emas di perayaan Trisuci Waisak 2570 BE.

Read more »

Festival Lampion Waisak 2025 di Borobudur: Ribuan Pengunjung Terbangkan 2.570 Lampion PerdamaianRibuan pengunjung menerbangkan 2.570 buah lampion perdamaian sebagai penutup perayaan Waisak 2570 BE/2026 di kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Aktivitas ini diselenggarakan pada Minggu 31 Mei 2026 dalam Festival Lampion Waisak 2025.

Read more »