Festival Jakarta Great Sale 2026 Targetkan Transaksi Rp16 Triliun, Diskon Hingga 70 Persen

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Festival Jakarta Great Sale (JGS) 2026 di 104 pusat perbelanjaan dengan diskon hingga 70 persen, menargetkan transaksi Rp16 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi regional.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan Festival Jakarta Great Sale (JGS) 2026 yang berlangsung mulai 13 Juni hingga 22 Juli 2026. Acara ini digelar di 104 pusat perbelanjaan yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta, dengan menawarkan diskon hingga 70 persen untuk berbagai produk, mulai dari fesyen, elektronik, kuliner, hingga kebutuhan sehari-hari.

Target transaksi yang dibidik mencapai Rp16 triliun, sebuah angka yang optimistis untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Festival ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ritel dan pariwisata di Jakarta setelah beberapa tahun terakhir mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi global dan perubahan perilaku konsumen. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Andhika Permana, menyatakan bahwa JGS 2026 tidak sekadar pesta diskon, tetapi juga sarana promosi destinasi belanja Jakarta sebagai ikon belanja kelas dunia.

"Kami mengajak seluruh warga Jakarta dan wisatawan untuk berbelanja sambil menikmati berbagai atraksi budaya dan hiburan yang tersedia di setiap mal peserta," ujarnya dalam konferensi pers di Balai Kota. Selain diskon besar-besaran, JGS 2026 juga menghadirkan program undian berhadiah dengan total nilai mencapai Rp5 miliar, termasuk mobil, sepeda motor, dan paket liburan. Setiap pembelian minimal Rp100 ribu di mal peserta berkesempatan mendapatkan kupon undian.

Tak hanya itu, pemerintah juga bekerja sama dengan platform e-commerce dan layanan transportasi online untuk memberikan voucher tambahan bagi pengunjung yang berbelanja secara offline maupun online. Antusiasme masyarakat terlihat sejak hari pertama pembukaan. Di Kuningan City Mall, salah satu mal peserta, pengunjung berbondong-bondong berburu barang favorit mereka.

"Saya sengaja datang dari Bekasi karena ingin membeli kebutuhan rumah tangga dengan harga lebih murah. Diskonnya sangat menggiurkan, terutama untuk elektronik," ujar Rina, seorang ibu rumah tangga. Para pelaku usaha juga menyambut positif festival ini. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta, Stefanus Ridwan, menilai JGS mampu meningkatkan okupansi mal hingga 30 persen selama periode penyelenggaraan.

Pemerintah daerah berharap bahwa gelaran ini tidak hanya berdampak pada sektor perdagangan, tetapi juga menggerakkan sektor lain seperti transportasi, perhotelan, dan kuliner. Dengan target transaksi Rp16 triliun, kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta diperkirakan naik signifikan. Selain itu, acara ini juga menjadi ajang promosi bagi produk lokal dan UMKM yang turut berpartisipasi. Sebanyak 30 persen tenant di mal-mal peserta merupakan pelaku UMKM binaan pemerintah.

Untuk memaksimalkan potensi festival, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan transportasi umum gratis di sejumlah rute menuju pusat perbelanjaan, termasuk TransJakarta dan MRT. Jam operasional mal diperpanjang hingga pukul 22.00 WIB pada akhir pekan. Informasi lengkap mengenai daftar mal peserta, jenis diskon, dan syarat undian dapat diakses melalui situs resmi jakartagreatsale.id atau aplikasi JAKI. Meski demikian, warga diimbau untuk tetap bijak berbelanja dan tidak tergoda dengan diskon yang berlebihan.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mengingatkan agar konsumen memeriksa kualitas barang dan memastikan tidak ada praktik penipuan.

"Kami telah mengawasi ketat seluruh mal peserta untuk memastikan diskon yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan dan tidak menyesatkan konsumen," tegasnya. Festival Jakarta Great Sale 2026 menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memulihkan ekonomi Jakarta pasca-pandemi. Dengan partisipasi luas dari berbagai pihak, acara ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem belanja yang aman, nyaman, dan menguntungkan bagi semua. Bagi Anda yang ingin berburu diskon, jangan lewatkan kesempatan ini hingga 22 Juli mendatang





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jakarta Great Sale Diskon Ekonomi Belanja 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bank Jakarta Perkuat Layanan Digital di Jakarta Fair 2026The Source Of Your Daily Enrichment

Read more »

Gandeng Bapenda DKI, Bank Jakarta Hadirkan Layanan Bayar Pajak Kendaraan di Jakarta Fair 2026Bank Jakarta menyediakan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Fair 2026. Layanan ini merupakan hasil kolaborasi antara Bank Jakarta dengan Bapenda DKI.

Read more »

Klakson Bersahutan Jadi Simbol Protes Mahasiswa di JakartaAksi tersebut terlihat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, hingga Jalan Pemuda, Jakarta Timur.

Read more »

Komnas PA DKI Jakarta Kawal Pemulihan Korban Perundungan di Jakarta PusatKomnas Perlindungan Anak DKI Jakarta mengawal pemulihan fisik dan psikis MWP, bocah korban perundungan di Jakarta Pusat, serta berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan proses hukum berjalan adil.

Read more »