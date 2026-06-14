Festival Jakarta Great Sale 2026: Program Belanja Tahunan dengan Promo Hingga 70 Persen

Festival Jakarta Great Sale 2026 di Kuningan City, Jakarta, Minggu (14/6/2026), merupakan program belanja tahunan yang digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program ini menawarkan berbagai promo dan potongan harga hingga 70 persen di 104 pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta. Festival ini berlangsung hingga 22 Juli 2026 dengan target nilai transaksi mencapai Rp 16 triliun.

Festival Jakarta Great Sale 2026 di Kuningan City, Jakarta, Minggu (14/6/2026), merupakan program belanja tahunan yang digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program ini menawarkan berbagai promo dan potongan harga hingga 70 persen di 104 pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta.

Festival ini berlangsung hingga 22 Juli 2026 dengan target nilai transaksi mencapai Rp 16 triliun. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan aktifitas pengunjung pada toko yang mengikuti festival ini. Sempat membuat panik pengunjung, Pasar Jaya menjelaskan insiden eskalator di Tanah Abang yang sempat membuat kekacauan. Bank Indonesia juga turut serta dalam kegiatan ini, dengan Menko Airlangga menjadi salah satu pengunjung.

Festival fesyen Jakarta Cloth 2025 kembali hadir di Istora Senayan, Jakarta, menjadi magnet bagi masyarakat yang ingin mengisi waktu liburan Natal dan Tahun Baru dengan beragam produk fesyen lokal dan hiburan menarik. Jakarta Fair 2024 juga turut serta dalam kegiatan ini, dengan Heru Budi sebagai pembuka acara. Pasar Tanah Abang juga diserbu oleh warga, bahkan sampai mengantre. Namun, kegiatan ini juga diwarnai oleh penyebaran Ebola di Kongo, yang membuat WHO peringatkan risiko wabah yang semakin besar.

Namun, tidak semua kegiatan ini berakhir dengan kegagalan, karena TNI AL berhasil menggagalkan penyelundupan barang ilegal dari Filipina di Perairan Sulawesi Utara. Dalam kesempatan ini, PT Arkadia Digital Media Tbk juga mencatat pertumbuhan laba bersih sepanjang tahun buku 2025 dan menegaskan optimisme terhadap pengembangan bisnis pada periode mendatang





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