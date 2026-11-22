Festival Film Indonesia 2026 bertema Askala Karya Sinema menghadirkan tren busana wastra di karpet merah. Luna Maya hingga Mikha Tambayong tampil anggun.

Festival Film Indonesia 2026 resmi dibuka dengan tema Askala Karya Sinema yang menggabungkan apresiasi perfilman dengan perayaan identitas budaya. Pesta sinema tahunan ini menjadi panggung bagi para bintang untuk menampilkan kekayaan wastra Nusantara di karpet merah. Para aktris ternama hadir dengan desain yang memadukan tradisi dan modernitas secara harmonis.

Wujudkan Identitas Budaya Lewat Busana Tradisional

Perhelatan tahun ini menegaskan bahwa Festival Film Indonesia bukan sekadar ajang penganugerahan. Event ini juga berfungsi sebagai medium promosi kreativitas lokal melalui penampilan selebriti. Setiap outfit yang dikenakan mencerminkan upaya melestarikan warisan tekstil Indonesia di mata dunia. Desain-desain tersebut menjadi simbol kebanggaan nasional yang dikemas dalam estetika kontemporer.

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Kehadiran rancangan dari desainer ternama seperti Sapto Djojokartiko, Biyan, dan Studio Jeje menjadi bukti nyata dukungan industri fesyen. Kolaborasi antara desainer dan bintang film ini memperlihatkan keberagaman eksplorasi wastra. Hasilnya adalah tampilan visual yang memukau dan menjadi tren tersendiri di media sosial.

Luna Maya Mengukuhkan Elegansi Dengan Gaya Modern

Luna Maya tampil anggun dengan pilihan kebaya velvet hitam berpotongan panjang dan lengan puff. Model busana ini dipadukan dengan bawahan batik sogan berlipit asimetris yang memberikan kesan dinamis. Aksesoris emas dari Bvlgari melengkapi penampilan serta sepatu flat emas yang nyaman dipakai. Gaya rambut tinggi yang lurus dan rapi menjadi penutup dari penampilan yang sempurna.

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Pilihan Luna Maya menunjukkan kemampuan adaptasi unsur tradisional ke dalam siluet modern. Penggunaan velvet memberikan tekstur mewah pada kebaya yang biasanya berbahan kain tipis. Kombinasi warna hitam dan cokelat sogan menciptakan kontras yang elegan tanpa terlihat berlebihan.

Mikha Tambayong Hadirkan Nuansa Klasik Retro

Mikha Tambayong mengenakan gaun batik tanpa lengan dengan kerah cowl dan potongan A-line panjang. Desain ini merupakan karya Sapto Djojokartiko yang menonjolkan garis leher dan siluet tubuh. Tas mungil kuning dari Bvlgari dan gelang bertumpuk menjadi aksen warna yang menarik perhatian. Rambut bergelombang gaya retro serta lipstik merah anggur menambah kesan klasik yang kuat.

Kehadiran gaun tanpa lengan memberikan sensasi ringan namun tetap mempertahankan kewibawaan. Potongan A-line memungkinkan gerakan bebas selama acara red carpet berlangsung. Detail kerah cowl menambah dimensi visual pada bagian atas tubuh sehingga terlihat proporsional.

Wulan Guritno dan Prilly Latuconsina Tonjolkan Detail Sulaman

Wulan Guritno memilih kebaya velvet hitam dari Studio Jeje dengan sulaman bunga putih keunguan. Detail daun hijau menjuntai dari bahu hingga pinggang memberikan kesan natural yang artistik. Kerah renda dan aksen emas kecil menambah keanggunan pada tampilan keseluruhan. Gaya rambut disanggul rapi memastikan fokus tetap pada detail sulaman yang rumit.

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Prilly Latuconsina tampil serba emas dengan kebaya bertabur payet dan manik rancangan AnSoe. Kain batik emas-hitam dan selendang berekor panjang menyapu karpet merah menambah dramatisasi. Riasan hangat bernuansa cokelat dan rambut disanggul rapi melengkapi look yang megah. Keserbagunaan warna emas mampu mencerahkan wajah dan menjadi pusat perhatian.

Widyawati dan Sapto Djojokartiko Hadirkan Warna Cerah

Widyawati mengenakan kebaya full payet emas dengan motif daun bermanik yang rapat dari Biyan. Potongan menyilang di bagian depan memberikan kesan ramping dan elegan pada tubuhnya. Kain dan selendang tenun hijau melengkapi palet warna yang segar dan kontras. Kehadiran Widyawati menunjukkan bahwa busana tradisional dapat dikenakan oleh berbagai generasi.

Sapto Djojokartiko juga menampilkan perpaduan batik dan tenun dengan palet hijau, jingga, dan hitam. Detail lengan panjang bertekstur dan belahan tinggi menambahkan unsur modern pada siluet klasik. Anting mutiara besar dan rambut disanggul rapi menjadi pelengkap yang serasi. Lipstik merah tua memberikan sentuhan akhir yang berani dan percaya diri.