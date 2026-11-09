Festival Bahasa Tana II UHN Soroti Bahaya Shorttermisme dan Urgensi Persatuan

Menteri Sudirman Said mengkritik shorttermisme di Festival Bahasa Tana II Universitas Harkat Negeri. Acara ini menampilkan 25 karya pertunjukan oleh 144 seniman dari 12 kota untuk mempromosikan persatuan.

Festival Bahasa Tana II (FBT II) yang diselenggarakan oleh Universitas Harkat Negeri (UHN) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, telah berlangsung sebagai ruang publik bagi para kreator seni untuk menyuarakan berbagai persoalan sosial-politik yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Gelaran budaya ini menjadi momen krusial bagi refleksi kolektif masyarakat, khususnya dalam konteks menjaga keutuhan nasional di tengah dinamika yang rumit, sebagaimana dikonfirmasi dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Senin, 9 November 2026.

Visi Persatuan dalam Keragaman Budaya

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014 hingga 2016, Sudirman Said, menegaskan bahwa prinsip utama dari penyelenggaraan festival ini adalah upaya nyata untuk mempraktikkan konsep persatuan yang terwujud di dalam kemajemukan, serta sebaliknya, mempertahankan kemajemukan itu sendiri melalui semangat persatuan. Pendekatan ini dipilih sebagai respons atas kebutuhan mendesak untuk memperkuat kohesi sosial di tengah perbedaan yang ada. Sudirman menjelaskan bahwa interaksi antar elemen masyarakat melalui seni bukan sekadar hiburan, melainkan strategi untuk menjaga spirit terus belajar dan mengapresiasi nilai-nilai berdimensi waktu panjang. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kebudayaan adalah entitas yang membutuhkan proses pembentukan yang lama dan berkelanjutan, namun dampaknya terhadap masyarakat bersifat jangka panjang dan mendalam.

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Kritik Ketajaman Terhadap Pola Pikir Instan

Sudirman Said menyampaikan kritik keras terhadap dominasi pola pikir shorttermisme atau berpikir jangka pendek yang saat ini merajalela di berbagai sektor kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan kondisi yang celaka, di mana masyarakat dan pemimpin sering kali tercekoki oleh kehidupan dan pola pikir yang serba instan tanpa mempertimbangkan dampak masa depan. Menurutnya, praktik-praktik negatif seperti politik populis, pembabatan hutan liar, pembakaran hutan dan lahan, korupsi, nepotisme, serta munculnya sikap militerisme, semuanya bermuara pada logika shorttermisme yang mementingkan kepuasan sesaat. Konsekuensi dari perilaku tersebut adalah kerusakan etik, moral, dan alam yang masif, serta remuknya semangat positif generasi muda bangsa yang seharusnya menjadi penerus pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa segala sesuatu yang indah dan hebat tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses, tahapan, dan pengalaman jatuh-bangun yang melatih kemampuan adaptasi dan ketahanan.

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Keterlibatan Ekstensif Aktor Seni dan Akademisi

Keikutsertaan para pekerja seni dari 12 kota dan kabupaten menunjukkan skala besar dari event budaya ini, meliputi wilayah Jakarta, Solo, Purworejo, Magelang, Brebes, hingga Tegal. Sebanyak 144 seniman pertunjukan, 8 pelukis, 12 perupa, serta 65 penampil mahasiswa dan 67 panitia dari berbagai latar belakang akademisi seperti dosen dan mahasiswa, berkontribusi dalam menciptakan atmosfer festival yang dinamis. Total karya yang disajikan sangat beragam, mencakup 25 karya pertunjukan, 20 karya lukis, dan 1 karya instalasi seni rupa. Jumlah ini mencerminkan kolaborasi intensif antara pelaku seni profesional, akademisi, dan generasi muda, yang bertujuan untuk memperkaya khazanah ekspresi budaya di tengah masyarakat Brebes. Keberagaman karya ini menjadi bukti nyata bahwa seni memiliki kapasitas untuk menjembatani berbagai latar belakang dan perspektif yang berbeda-beda.

Harapan Dampak Positif bagi Masyarakat Brebes

Melalui inisiatif ini, Sudirman Said berharap FBT II dapat berfungsi sebagai rumah aman bagi ikhtiar interaksi yang berkemajuan dan berkemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia secara khusus mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengenali Brebes dari aroma brambang dan telur asin yang menjadi komoditas khas daerah tersebut, tetapi juga dari aroma persatuan, gotong royong, serta kreativitas dalam kemajemukan. Upaya ini bertujuan untuk membangun narasi baru atau Smells of Brebes yang lebih positif dan inklusif, di mana identitas daerah tidak hanya diikat oleh produk ekonomi, melainkan juga oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang kuat. Harapan ini sejalan dengan misi festival untuk mengingatkan bahwa solusi atas permasalahan bangsa tidak bisa dicapai secara instan, melainkan memerlukan usaha kolektif yang berkelanjutan dan penuh kesadaran.