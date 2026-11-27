Pemerintah Kabupaten Sigi melaksanakan Festival Ayam Panggang Biromaru untuk melestarikan kuliner khas dan mengukuhkan merek dagang pelaku usaha lokal.

Pemerintah Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah secara resmi mengukuhkan strategi pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah melalui penyelenggaraan Festival Ayam Panggang Biromaru. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengangkat cita rasa khas kuliner setempat sekaligus mempromosikan kekayaan budaya dan identitas lokal kepada khalayak yang lebih luas.

Visi Pelestarian Tradisi Kuliner Lokal

Jufrin, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, menegaskan bahwa kegiatan ini berfungsi sebagai media apresiasi terhadap nilai persatuan dan kebersamaan yang melekat dalam tradisi kuliner ayam panggang Biromaru. Festival ini bertujuan melestarikan warisan kuliner khas daerah agar tetap relevan dan dikenal oleh generasi muda maupun wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Sigi Jufrin menyatakan bahwa tradisi ini bukan sekadar makanan, melainkan simbol penting persaudaraan antarwarga.

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Strategi Pengukuhan Merek dan Kualitas Produk

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem usaha, pemerintah daerah secara resmi memberikan label kepemilikan merek kepada lima pelaku usaha kuliner ayam panggang Biromaru yang telah melalui proses verifikasi. Langkah administratif ini bertujuan melengkapi dan mengesahkan kepemilikan label merek, memberikan kepastian kualitas bagi konsumen, serta melindungi identitas produk lokal Sigi dari pemalsuan. Pemerintah daerah memastikan bahwa label ini berfungsi sebagai jaminan standar produksi yang telah diakui secara resmi oleh instansi terkait.

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Dampak Ekonomi dan Rencana Agenda Tahunan

Keberadaan festival ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal sekaligus memperkuat daya tarik wisata Kabupaten Sigi. Jufrin mengungkapkan harapannya agar Festival Ayam Panggang Biromaru dapat menjadi agenda tahunan yang terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya di masa mendatang. Event ini dirancang untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga dan memperkuat rasa kebanggaan terhadap warisan tradisi daerah yang menjadi ciri khas wilayah tersebut.

Konteks Festival Budaya di Wilayah Sigi

Pelaksanaan acara ini merupakan bagian dari rangkaian upaya promosi pariwisata yang lebih luas di Kabupaten Sigi. Di daerah tersebut terdapat berbagai kegiatan yang dilaksanakan setiap kecamatan, seperti Festival Danau Lindu, Festival Budaya to Kulawi, Festival to Marawola, dan Festival Uta Dada. Adanya sinergi antara Festival Uta Dada dan Festival Ayam Panggang Biromaru menunjukkan komitmen pemerintah dalam memvariasikan penawaran wisata budaya kuliner. Seluruh agenda ini dirancang untuk membangun ekosistem pariwisata yang saling melengkapi dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.