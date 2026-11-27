Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas mendorong pariwisata berbasis komunitas berkelanjutan melalui Festival Anyer Kinclong untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM lokal.

Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas menegaskan pentingnya membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif melalui penyelenggaraan Festival Anyer Kinclong. Acara ini diselenggarakan di Desa Wisata Alam Sumur Kenclong, Desa Tambang Ayam, Kecamatan Anyer, sebagai bagian dari rangkaian Festival Anyer-Panarukan. Fokus utama kebijakan ini adalah mengubah paradigma pengembangan destinasi dari sekadar attraction alam menjadi pengalaman budaya yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Mekanisme Ekosistem Pariwisata Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Serang menetapkan strategi pengembangan pariwisata yang mengintegrasikan berbagai entitas lokal menjadi satu sistem yang saling mendukung. Pendekatan ini tidak lagi hanya mengandalkan panorama alam Pantai Anyer sebagai daya tarik tunggal, melainkan menambahkan nilai melalui atraksi budaya dan aktivitas ekonomi masyarakat. Langkah ini bertujuan menciptakan alasan yang kuat bagi wisatawan untuk kembali berkunjung dan menikmati kekayaan lokal secara utuh.

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Pengembangan ekosistem ini melibatkan kolaborasi mulai dari kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, penggiat budaya, hingga pelaku ekonomi mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Keterlibatan seluruh unsur masyarakat tersebut dianggap sebagai faktor kunci dalam memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi warga sekitar.

Partisipasi Aktif Masyarakat Lokal dan UMKM

Keberhasilan pengembangan destinasi tidak lagi diukur semata-mata dari jumlah pengunjung, melainkan dari seberapa besar aktivitas tersebut menggerakkan perekonomian kerakyatan. Kehadiran Pokdarwis dan pelaku UMKM dalam Festival Anyer Kinclong menunjukkan bahwa kekuatan lokal menjadi fondasi utama pembangunan wisata. Masyarakat ditempatkan sebagai penggerak utama destinasi, bukan sekadar penonton atau pelengkap acara, melalui keterlibatan dalam pengelolaan atraksi dan penyediaan produk.

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Kegiatan bazar UMKM dalam festival memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka langsung kepada pengunjung. Dengan demikian, aktivitas budaya seperti pertunjukan seni berjalan beriringan dengan aktivitas ekonomi. Hal ini menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah secara mandiri dan memperluas manfaat ekonomi dari pariwisata yang berlangsung di wilayah Kecamatan Anyer.

Dampak Nyata dan Rencana Jangka Panjang Pengembangan

Festival ini menampilkan berbagai atraksi, termasuk tari kolosal Anyer-Panarukan yang melibatkan ratusan penari dari berbagai kecamatan di Kabupaten Serang. Pertunjukan seni ini berfungsi sebagai identitas budaya sekaligus pengalaman berbeda bagi wisatawan, sambil memperkuat ikatan sosial antar warga. Dukungan Pemerintah Provinsi Banten juga menjadi modal penting dalam mendukung pengembangan kegiatan pariwisata di tingkat kabupaten ini.

Wakil Bupati Muhammad Najib Hamas berharap agar Festival Anyer Kinclong tidak berhenti sebagai acara sesaat atau satu periode saja. Ia menekankan perlunya keberlanjutan kegiatan agar ekosistem pariwisata terbentuk secara konsisten dan berdampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kolaborasi yang terus-menerus diharapkan dapat menjaga agar manfaat pariwisata benar-benar dirasakan oleh lapisan masyarakat paling dasar.