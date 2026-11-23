Festival Anak Bermain di GBK Jakarta menghadirkan 17 permainan tradisional gratis sejak November 2026. Kegiatan ini melibatkan Kemen PPPA dan KPOTI untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai.

Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia ( KPOTI) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan peringatan Hari Anak Sedunia dengan tema My Day. My Rights. My Future di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Inisiatif kolaboratif ini bertujuan mendorong anak-anak agar menggunakan teknologi secara bijak tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal.

Mekanisme Festival dan Partisipasi Massal

Festival Anak Bermain menghadirkan sebanyak 17 jenis Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional yang tersedia secara gratis bagi para pengunjung. Berbagai aktivitas fisik dan kognitif ditawarkan, mulai dari memutar gasing, bermain congklak, melompat di petak engklek, hingga berjalan di atas egrang dan bakiak.

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Kegiatan ini tidak hanya sekadar hiburan, melainkan juga menjadi wadah bagi sekitar 1.290 pengunjung untuk berpartisipasi aktif. Mereka terlibat dalam pernyataan bersama yang mendukung pemenuhan hak anak atas waktu luang dan ruang untuk bermain di tengah arus digitalisasi yang pesat.

Posisi Stakeholder dan Pengurangan Ketergantungan Gawai

Ketua Umum KPOTI, Arsjad Rasjid, menekankan bahwa pengenalan permainan rakyat dan olahraga tradisional sangat penting bagi anak-anak. Tujuannya agar generasi muda tidak hanya berkutat pada kemajuan teknologi, tetapi juga memiliki ruang untuk bermain, berteman, dan mencintai budayanya sendiri.

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Sementara itu, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menjelaskan bahwa festival ini berfungsi sebagai sarana pemenuhan hak anak untuk bermain. Program ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan anak pada gawai, dengan menanamkan nilai kebersamaan, kebhinekaan, sportivitas, dan kreativitas sebagai bekal masa depan.

Dampak Nyata dan Jangka Panjang Pengembangan Budaya

Secara keseluruhan, rangkaian festival yang dimulai sejak 1 November 2026 setiap Minggu pagi telah dihadiri sekitar 5.160 pengunjung. Angka partisipasi ini menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap upaya pelestarian budaya melalui pendekatan yang menyenangkan dan edukatif bagi anak-anak.

Kolaborasi dengan berbagai komunitas seperti Traditional Games Returns (TGR), Temen Main, dan Komunitas Pelangi turut mendukung kesuksesan event ini. Kehadiran komunitas-komunitas tersebut memungkinkan penyajian ragam permainan rakyat, olahraga tradisional, serta workshop yang interaktif dan menarik bagi peserta.

Tujuan Jangka Panjang Pelestarian di Berbagai Daerah

KPOTI dan Kemen PPPA berharap Festival Anak Bermain dapat terus dikembangkan di berbagai daerah melalui kolaborasi dengan komunitas pelestari permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sinergi dengan mitra strategis setempat diharapkan dapat memperluas jangkauan program ini agar semakin banyak anak yang dapat menikmati kegiatan serupa di lingkungan mereka masing-masing.