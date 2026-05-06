Ferry Indrasjarief Kecewa atas Perpindahan Laga Persija-Persib ke Samarinda

Ketua panitia pelaksana pertandingan Persija Jakarta Ferry Indrasjarief menyatakan rasa kecewaannya yang mendalam setelah laga kandang melawan Persib Bandung dipindahkan ke Samarinda. Keputusan ini diambil setelah pihak kepolisian menolak mengeluarkan izin keramaian. Ferry menjelaskan bahwa pihaknya telah berusaha bekerja sama dengan Jakmania untuk menunjukkan perilaku suporter yang baik, namun tetap tidak mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang. Perpindahan venue ini menyebabkan kerugian finansial dan emosional bagi suporter Persija.

Ketua panitia pelaksana pertandingan Persija Jakarta Ferry Indrasjarief mengungkapkan rasa kecewaannya yang mendalam setelah Macan Kemayoran gagal menggelar laga kandang melawan Persib Bandung di Jakarta.

Keputusan pemindahan pertandingan ke Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, terjadi setelah pihak kepolisian menolak mengeluarkan izin keramaian. Ferry menyatakan bahwa pihaknya telah berusaha keras bekerja sama dengan Jakmania untuk menunjukkan perilaku suporter yang baik selama musim ini, namun tetap tidak mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang. Menurutnya, selama musim ini tidak ada insiden signifikan yang membuat PSSI atau liga khawatir tentang kondisi keamanan.

Laga pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026 yang seharusnya digelar di Jakarta pada Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB akhirnya dipindahkan ke Samarinda. Ferry menjelaskan bahwa pihak kepolisian memiliki kekhawatiran terkait gangguan keamanan pasca perayaan Hari Buruh 1 Mei, yang diduga berpotensi mengganggu jalannya pertandingan. Ia juga menyebutkan bahwa sebelumnya ada opsi untuk menggelar laga di Jepara atau Surabaya, namun akhirnya memilih Surabaya karena akses yang mudah dari Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo.

Namun, rencana tersebut dibatalkan setelah diketahui bahwa jika laga masih diadakan di Pulau Jawa, akan digelar tanpa penonton. Opsi berikutnya adalah Bali, namun Stadion Kapten I Wayan Dipta tidak tersedia karena digunakan oleh Bali United untuk pertandingan melawan Borneo FC pada hari berikutnya. Akhirnya, Stadion Segiri di Samarinda menjadi pilihan terakhir. Ferry mengakui bahwa perpindahan venue ini menyebabkan kerugian finansial dan emosional, terutama bagi suporter yang tidak bisa merasakan tim kesayangannya bertanding di kandang selama tujuh tahun.

Terakhir kali Persija melawan Persib di Jakarta adalah pada tahun 2019 dengan hasil imbang 1-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat ini, Persija menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan 65 poin, terpaut tujuh poin dari Persib di puncak klasemen. Dengan tiga laga tersisa, Persija masih memiliki peluang untuk menjadi juara, asalkan mereka mengalahkan Persib dalam laga mendatang dan Borneo gagal menang melawan Bali. Ferry berharap bahwa di masa depan, jadwal pertandingan Persija-Persib tidak dijadwalkan pada bulan-bulan krusial seperti ini





Persija Gagal Jamu Persib di Jakarta untuk Kelima Kali Berturut-Turut, El Clasico Digelar di Samarinda

Persija Jakarta kembali gagal menjamu Persib Bandung di Jakarta untuk kelima kalinya berturut-turut. Izin keamanan tidak keluar, sehingga El Clasico harus digelar di Stadion Segiri, Samarinda. Sejak 2019, Persija belum pernah lagi menjamu Persib di ibu kota. Pertandingan terakhir di Jakarta terjadi pada 10 Juli 2019 di SUGBK dengan skor imbang 1-1. Sejak saat itu, SUGBK tidak lagi menjadi tempat El Clasico digelar. Lebih dari tujuh tahun berlalu, dan The Jakmania tak pernah lagi merasakan atmosfer El Clasico di jantung ibu kota. Musim 2020-2021, laga El Clasico tidak digelar karena kompetisi dihentikan akibat Covid-19. Musim berikutnya, pada 1 Maret 2022, Persija menjamu Persib di Bali dan kalah 2-0. Musim 2022-2023, laga Persija vs Persib yang sedianya digelar pada 4 Maret 2023 terpaksa ditunda karena Persija gagal mendapatkan izin bermain di Stadion Patriot Candrabhaga maupun SUGBK. Setelah penantian panjang, laga tunda itu akhirnya digelar pada 31 Maret 2023 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, dan Persija berhasil menang 2-0.

