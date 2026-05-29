Ferrari Meluncurkan Mobil Listrik Pertama, Luce EV, Di Lembah Kastil Gandolf pada Paus Leo XIV

Ferrari memperkenalkan mobil listrik berperforma tinggi, Luce EV, kepada Paus Leo XIV di Kastil Gandolf: kendaraan menampilkan 1.000 hp, 0-100 km/jam 2,5 detik, dan harga sekitar 500.000 euro. Keputusan ini menandai langkah besar industri otomotif menuju kendaraan listrik premium.

Ferrari akhirnya meluncurkan kuasa listrik pertamanya, Luce EV, yang dibawa ke dalam tahapan sejarah otomotif Italia di dekade ini. Pada hari Selasa, 26 Mei 2026, Presiden Ferrari John Elkann mengajak Paus Leo XIV menjajal kendaraan ini di Kastil Gandolf, kediaman musim panas kepausan Roma selatan.

Pertemuan tersebut menandai pertukaran budaya dan teknologi antara dua entitas bersejarah, di mana Paus yang setempat tampak penasaran setelah mendengar penjelasan teknis tentang inovasi terbaru merek ikonik ini. Mekanisme pencapaian akselerasi 0-100 km/jam dalam 2,5 detik menjadi sorotan utama, sekaligus menunjukkan bahwa Ferrari tidak hanya berfokus pada kecepatan, tetapi juga efisiensi energi berkelanjutan.

Luce, yang secara harfiah berarti 'cahaya', dirancang dengan rangkaian kelistrikan canggih yang memungkinkan output tenaga 1.000 tenaga kuda (horsepower) tanpa mengorbankan kenyamanan dan desain mewah yang telah menjadi tandatangan Ferrari. Sesuai laporan media Italia, harga mobil ini diperkirakan mencapai 500.000 euro, atau setara dengan lebih dari 10 miliar rupiah dengan kurs yang digunakan.

Kabar ini tak hanya berkontribusi pada perkembangan ekspektasi konsumen otomotif di pasar domestik, tetapi juga memberi sinyal kuat mengenai ambisi Ferrari untuk masuk ke segmen kendaraan listrik premium. Meskipun harga di Amerika Serikat belum diumumkan, perusahaan otomotif ini tampak yakin akan relevansi Luce di pasar global. Jika dilihat dari sisi hubungan industri, pertemuan sejarah ini menegaskan peran strategis kendaraan listrik dalam laminasi transisi industri otomotif saat ini.

Bagi Ferrari, Luce bukan hanya sekadar kendaraan listrik, melainkan jembatan menuju masa depan yang mengadopsi prinsip-prinsip hijau dalam desain performa. Pasca mesin bensin, Ferrari kini beralih pada arsitektur lithium-ion, sambil tetap mengekspresikan dinamika, kualitas, dan kecanggihan estetika yang menonjol di setiap garis bodi. Di sela-sela kegembiraan peluncuran ini, perusahaan sebenarnya mengumumkan komitmen jangka panjang untuk mengintegrasikan sistem pengisian cepat dan teknologi baterai berbasis nikel tambahan agar toleransi jarak/tempuh masuk akal.

Situasi ini juga menegaskan bahwa kepausan mempunyai peran yang lebih dinamis dalam perceptif modernisasi. Paus Leo XIV tidak hanya terlibat secara simbolis, tetapi juga secara aktif melibatkan dirinya dalam proses evaluasi fungsional kendaraan terbaru dari Ferrari. Dengan demikian benar adanya bahwa perubahan paradigma produksi kendaraan masih memerlukan konvergensi antara penutur kebijakan tradisional dan inovasi teknologi otomatis. Bersamaan dengannya, kekayaan Italia yang telah menjadi pusat industri otomotif tetap dipelihara, berkat kolaborasi yang sipil melintasi kesenjangan generasi dan ide.

Pendekatan FePastori ini menunjukkan evolusi merk Ferrari, memadukan keharusan keunggulan performa berbasis ilmiah dengan optimasi konsentrasi energi bersih. Potensi pasar Luce EV ternyata akan memantapkan model ekonomi baru di mana nilai-nilai ikonik bertemu dengan keberlanjutan.





Mobil Listrik Pertama Banjir Kritik, Saham Ferrari TerjungkalSaham Ferrari N.V. (RACE) turun turun 4,6 persen tepat setelah perusahaan meluncurkan mobil listrik murni pertamanya bernama Luce yang menuai

Mobil Supercar Listrik Ini Jadi Sorotan!Mantan bos Ferrari kritik Ferrari Luce habis-habisan. Mobil listrik pertama Ferrari ini disebut punya desain kontroversial hingga dinilai tak mencerminkan identitas.

Sedan Listrik Pertama Ferrari Luce Resmi Mengaspal, Harga Rp 12 MiliarFerrari akhirnya memantapkan diri masuk ke pasar elektrifikasi lewat peluncuran mobil listrik pertamanya bernama Ferrari Luce.

Kemarin, jumlah hewan kurban Irfan hakim hingga wujudFerrari LuceSejumlah berita menarik menghiasi kanal lifestyle, tekno, dan otomotif ANTARA pada Jumat (28/5), di antaranya hewan kurban Irfan Hakim yang semakin bertambah ...

