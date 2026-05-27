Fenomena Rashdul Kiblat 27-28 Mei 2026: Waktu Tepat Cek Arah Kiblat

Kemenag mengimbau umat Muslim memanfaatkan fenomena matahari tepat di atas Ka'bah pada 27-28 Mei 2026 pukul 16.18 WIB untuk memverifikasi arah kiblat secara mandiri dengan menggunakan bayangan benda tegak lurus.

Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau umat Muslim di Indonesia untuk memanfaatkan fenomena astronomi Rashdul Kiblat atau Istiwa A'zam yang terjadi pada 27 dan 28 Mei 2026.

Pada hari-hari tersebut, tepat pukul 16.18 WIB atau 17.18 WITA, matahari akan melintas tepat di atas Ka'bah di Mekah. Fenomena ini menyebabkan setiap benda yang berdiri tegak lurus di permukaan bumi akan menghasilkan bayangan yang mengarah ke arah yang berlawanan dengan kiblat, sehingga dapat digunakan sebagai acuan alami untuk memverifikasi arah kiblat.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, menjelaskan bahwa momen ini merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk mengecek kembali ketepatan arah kiblat di rumah, masjid, musala, sekolah, maupun pesantren secara mandiri tanpa memerlukan alat canggih. Pengecekan arah kiblat menggunakan Rashdul Kiblat memerlukan beberapa persiapan agar hasilnya akurat. Pertama, pastikan benda yang digunakan sebagai patokan benar-benar tegak lurus, misalnya tiang, tongkat, atau tali bandul. Kedua, permukaan tempat pengecekan harus datar dan rata agar bayangan tidak terdistorsi.

Ketiga, waktu pengukuran harus disesuaikan dengan waktu resmi yang dikeluarkan oleh BMKG, RRI, atau layanan waktu terpercaya lainnya. Arsad menegaskan bahwa ketepatan waktu sangat krusial; keterlambatan beberapa menit saja dapat mengubah arah bayangan secara signifikan. Dengan mengikuti panduan ini, masyarakat dapat memverifikasi apakah arah kiblat yang digunakan selama ini sudah tepat atau perlu dikoreksi. Fenomena Rashdul Kiblat tidak hanya bermanfaat untuk verifikasi arah kiblat, tetapi juga memiliki nilai edukatif yang tinggi.

Peristiwa ini menunjukkan bagaimana ilmu astronomi (ilmu falak) dapat mendukung praktik keagamaan, khususnya dalam penentuan arah shalat. Arsad berharap masyarakat dapat memanfaatkan momen ini sebagai ikhtiar menjaga ketepatan arah kiblat sekaligus memperkuat pemahaman keagamaan yang berbasis sains. Bagi yang arah kiblatnya sudah tepat, fenomena ini akan mengonfirmasi kebenarannya. Namun, jika ada keraguan, ini adalah waktu ideal untuk melakukan pengecekan ulang.

Dengan demikian, Rashdul Kiblat menjadi jembatan antara ibadah dan ilmu pengetahuan, mengingatkan bahwa ajaran Islam selaras dengan perkembangan sains modern. Selain itu, penggunaan metode alami seperti ini juga mengurangi ketergantungan pada alat digital yang mungkin tidak selalu akurat di daerah tertentu. Oleh karena itu, seluruh umat Muslim di Indonesia diimbau untuk mencatat tanggal dan waktu fenomena ini, serta mempersiapkan alat-alat yang diperlukan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang optimal.

Dengan langkah sederhana ini, kita dapat memastikan bahwa setiap ibadah shalat menghadap ke arah yang benar, sesuai dengan tuntunan syariat dan bukti ilmiah





