Fenomena Mud Volcano di Grobogan: Ketika Gundukan Lumpur Diduga Gunung Api

Fenomena mud volcano di Grobogan, Jawa Tengah, telah menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi di kalangan masyarakat. Kemunculan gundukan lumpur yang disebut 'gunung baru' di Kabupaten Grobogan sempat menjadi perbincangan di media sosial.

Fenomena mud volcano di Grobogan , Jawa Tengah , telah menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi di kalangan masyarakat. Kemunculan gundukan lumpur yang disebut 'gunung baru' di Kabupaten Grobogan sempat menjadi perbincangan di media sosial.

Banyak pihak bertanya apakah fenomena itu berkaitan dengan aktivitas vulkanik atau munculnya gunung api baru di Jawa. Saat itu terjadi, ada gundukan tanah besar yang video dan fotonya tersebar di media sosial. Tak cuma itu, gundukan tanah itu memperlihatkan semburan tanah yang mirip penampakan letusan gunung berapi. Kejadian tak biasa ini lantas menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi di kalangan masyarakat.

Sebelum gundukan tanah itu muncul, terjadi insiden gempa berkekuatan M 6,5, tepatnya pada 22 Maret 2024. Menanggapi kehebohan yang ada, Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Muhammad Wafid A.N buka suara. Ia menegaskan kemunculan gundukan lumpur di Grobogan adalah gunung lumpur atau diistilahkan 'mud volcano'. Gundukan tersebut memiliki ketinggian 25 meter di atas permukaan tanah.

Pembentukannya disebabkan natural gas yang naik ke permukaan ketika menemukan sesar mendatar yang tegak (konduit) dan membawa lumpur dengan densitas lebih ringan dari sedimen di sekitarnya.

'Berbagai material, seperti lumpur, gas, batuan, belerang, garam, dan air akan diletuskan di permukaan membentuk kerucut seperti gunung,' tertulis dalam artikel pada laman EGSA UGM, mengutip Sabdaningsih, 2020. Ia mengatakan gempa yang terjadi menyebabkan migrasi hidrokarbon maupun lumpur yang lebih aktif karena rekahan atau patahan sebagai akibat gempa dangkal. Hal ini mendorong lumpur panas keluar dengan kekuatan besar menyerupai gunung api. EGSA UGM menuliskan bahwa fenomena mud volcano di Grobogan bukan insiden luar biasa.

Pasalnya, sering terjadi mud volcano di daerah tersebut. Anomali mud volcano di Grobogan dikatakan berasal dari batuan yang mengalami sesar memanjang dari arah Barat Daya menuju timur laut. Sesar yang terjadi kemudian mengakibatkan keluarnya aliran gas ke permukaan Bumi melalui batuan yang mudah dilalui. Dalam artikel di EGSA UGM, disebutkan bahwa mud volcano tidak terlalu eksplosif seperti letusan gunung api.

Namun, semburannya tetap menimbulkan dampak bagi wilayah sekitarnya. Salah satunya berupa dampak kerusakan pada lahan pertanian warga di sekitar lokasi. Selain itu, semburan lumpur panas yang keluar berkala dan berpindah-pindah tempat bisa menghancurkan sawah dan ladang warga sekitar. Tak cuma itu, gas-gas beracun seperti hidrogen sulfida dan karbondioksida yang dikeluarkan oleh semburan lumpur panas dapat membahayakan keselamatan jika terhirup dalam konsentrasi tinggi.

'Gas hidrogen sulfida yang berbau menyengat seperti telur busuk dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan jika terhirup dalam jumlah banyak. Sementara gas karbondioksida dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan sesak nafas, pusing, dan bahkan kematian jika terhirup dalam waktu lama,' tertulis dalam laporan EGSA UGM. Pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi alternatif bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena rusaknya lahan pertanian. Meski demikian, fenomena ini juga bisa mendatangkan peluang besar bagi warga sekitar.

Misalnya di sektor pariwisata dan industri kreatif, dengan memanfaatkan potensi alam mud volcano.

'Melalui proses penggabungan kandungan mineral berharga seperti litium, kaolinit, dan kalsit dengan keberadaan mikroorganisme yang unik seperti bakteri halofilik, lumpur pada mud volcano menjadi bahan yang menjanjikan untuk berbagai aplikasi mulai dari industri hingga konservasi lingkungan. Potensi ini dapat dioptimalkan melalui penelitian lebih lanjut dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan,' tertulis dalam laporan tersebut. Lebih lanjut, mud volcano juga bisa dijadikan objek penelitian yang menarik bagi para ilmuwan geologi, biologi, dan lingkungan.

Pasalnya, para ilmuwan bisa mempelajari komposisi kimia dan material yang terkandung dalam semburan lumpur panas. Dari situ bisa ditelaah informasi berharga terkait proses-proses kerak bumi, potensi sumber daya alam, serta dampak terhadap lingkungan sekitar. Beberapa komponen yang terkandung dalam lumpur panas juga berpotensi memiliki manfaat dalam industri atau aplikasi lainnya, seperti dalam bidang pertanian, energi, atau bahkan kesehatan. Nah, itu dia penjelasan ahli geologi terkait kemunculan mud volcano yang bikin heboh. Semoga informasi ini mencerahkan





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Mud Volcano Grobogan Jawa Tengah Geologi Penelitian Pariwisata Industri Kreatif

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