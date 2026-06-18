Fenomena FOMO Gaya Hidup Sehat, Apakah Memang Harus Mahal?

Banyak orang fomo dengan tren gaya hidup sehat yang sedang populer, seperti bermain padel dan makan biji-bijian. Namun, kata dokter, cukuplah jalan kaki untuk menjaga kesehatan.

Banyak orang fomo dengan tren gaya hidup sehat yang sedang populer, seperti bermain padel dan makan biji-bijian. Namun, kata dokter, cukuplah jalan kaki untuk menjaga kesehatan.

Fenomena FOMO (Fear of Missing Out) Healthy Lifestyle baru-baru ini diramaikan oleh anak muda dan masyarakat luas. Olahraga kekinian seperti bermain padel, rutin pergi ke tempat gym, hingga mengonsumsi makanan organik dengan biji-bijian impor yang mahal kerap dianggap sebagai standar wajib untuk bisa dikatakan sehat. Lantas, apakah hidup sehat memang harus mahal dan menguras kantong di tengah situasi ekonomi serta inflasi medis yang kian melonjak? Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, dr. Bayushi Eka Putra, Sp.

JP (K) FIHA, memberikan tanggapannya mengenai fenomena viral ini.

'Ini adalah hal yang baik, kalau orang FOMO sesuatu yang berbahaya pasti saya menentang, tapi kalau FOMO gaya hidupnya bagus, orang mau berolahraga, padel, atau apa pun itu, sangat bagus. Tapi tentu kita harus berpikir dulu, apakah memang gaya hidup sehat itu mahal? Sebenarnya tidak juga,' kata dr. Bayushi. Baginya, masyarakat tidak perlu memaksakan diri mengikuti tren olahraga atau makanan mewah yang viral di media sosial demi menjaga kesehatan jantung.

'Kita tidak harus bermain padel atau nge-gym supaya sehat. Kita juga tidak harus makan alpukat dengan berbagai macam biji-bijian yang mahal itu untuk sehat,' jelasnya. Ia menyarankan masyarakat untuk melirik variasi makanan lokal Indonesia yang murah meriah namun memiliki nilai gizi tinggi dan aman untuk jantung





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