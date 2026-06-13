Fenomena FOMO dan Doom Spending pada Generasi Z: Pemicu Utang Digital, OJK Waspadai Risiko Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan tentang dampak fenomena fear of missing out (FOMO) dan doom spending pada generasi Z yang cenderung menggunakan pinjaman daring sebagai jalan pintas agar tetap trendi. Artikel ini membahas faktor-faktor pemicu, data pengguna pinjol, dan upaya OJK dalam meningkatkan literasi keuangan serta perlindungan konsumen muda dari risiko utang tidak terkendali.

Fenomena fear of missing out ( FOMO ) atau takut tertinggal tren gaya hidup di kalangan generasi Z menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ).

Gen Z yang dipengaruhi media sosial hingga lingkungan pertemanan, membuat mereka melakukan berbagai cara agar tetap bisa terlihat trendi dan tidak ketinggalan zaman. Bukan tidak mungkin, penggunaan Pay Later menjadi jalan pintas yang kerap diambil. Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman mengatakan fenomena doom spending atau kebiasaan menghabiskan uang secara impulsif untuk berbelanja sebagai pelampiasan stres, salah satu pemicunya ialah perasaan takut tertinggal dari teman-temannya, khususnya untuk lingkup gaya hidup.

Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti FOMO dan YOLO (You Only Live Once). Selain itu banyak generasi muda yang sangat aktif memanfaatkan berbagai fasilitas pinjaman, baik melalui layanan paylater, pembiayaan, maupun pinjaman daring (pinjol). Darwisman menjelaskan karena takut tertinggal, Gen Z menggunakan jalan pintas dengan memakai Pay Later atau pinjaman daring (Pindar). Berdasarkan data OJK, jumlah pengguna pinjaman daring hampir mencapai 8 juta orang.

Saat ini, jumlah pengguna pinjaman daring hampir mencapai 8 juta orang, sedangkan jumlah nasabah BPR hanya sekitar 700 ribu orang. The gap antara pengguna pinjol dan nasabah lembaga keuangan formal seperti BPR menunjukkan adanya need for education on financial literacy. OJK mencatat bahwa generasi Z cenderung lebih terekspos pada konten-konten di media sosial yang menonjolkan gaya hidup mewah dan konsumtif. Hal ini dapat memicu perilaku finansial yang berisiko, seperti mengandalkan utang untuk memenuhi keinginan temporary.

FOMO dan YOLO sering dijadikan alasan untuk berbelanja impulsif, padahal mereka mungkin tidak memiliki penghasilan yang stabil atau pemahaman yang memadai tentang konsekuensi jangka panjang dari menumpuk utang. OJK terus menggalakkan program literasi keuangan di kalangan anak muda, termasuk melalui kolaborasi dengan influencer dan platform media sosial. Tujuan utamanya adalah mengubah mindset generasi Z agar lebih bijak dalam mengelola uang dan tidak mudah terseret arus gaya hidup yang tidak essential.

Dengan meningkatkan awareness akan risiko pinjaman daring dan pentingnya menabung, diharapkan angka penggunaan layanan formal bisa meningkat sementara ketergantungan pada pinjaman tidak formal dapat berkurang. Generasi Z perlu memahami bahwa kesuksesan finansial tidak diukur dari capacité untuk mengikuti tren, melainkan dari kemampuan untuk merencanakan, menabung, dan berinvestasi untuk masa depan. Fenomena FOMO seharusnya tidak membuat mereka mengabaikan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan seperti membuat budget, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta mempertimbangkan consequences dari setiap keputusan spend.

Pendidikan keuangan yang early dan kontekstual akan membantu mereka menghadapi tekanan sosial tanpa harus menimbulkan debt burden yang berat di kemudian hari. The OJK juga berkoordinasi dengan Financial Services Authority dan regulator fintech untuk menegakkan aturan yang melindungi konsumen muda dari praktik predatory lending. Upaya ini meliputi batasan maksimal usia peminjam, verifikasi income yang lebih ketat, dan penyuluhan yang jelas tentang bunga serta denda.

Semua tindakan ini ditujukan untuk mengurangi jumlah individu yang jatuh into cycle of debt akibat terlalu banyak menggunakan layanan pinjaman daring secara bebas. Dalam jangka panjang, perubahan perilaku finansial generasi Z akan mempengaruhi kesehatan ekonomi weilmarkt secara keseluruhan. Jika majority generasi muda memiliki savings rate yang rendah dan debt-to-income ratio yang tinggi, maka consumption-driven growth tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, insentif bagi perusahaan fintech untuk menerapkan responsible lending dan edukasi publik yang terus-menerus menjadi kunci.

Meskipun data OJK menunjukkan bahwa pengguna pinjaman daring mencapai angka yang signifikan, tidak semua dari mereka menggunakan layanan tersebut untuk kebutuhan konsumtif. Beberapa mungkin memanfaatkan untuk keperluan darurat atau modal kerja. Namun, tanpa literasi keuangan yang memadai, distinctions antara kebutuhan dan keinginan dapat blur, resulting in misuse of credit facilities. OJK menekankan pentingnya Comunitas dan keluarga dalam memberikan contoh perilaku finansial yang sehat.

Di rumah, orang tua dapat teaching anak-anak tentang value of money sejak dini. Di sekolah, mata pelajaran tentang ekonomi dan keuangan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum. Komunitas online juga dapat menjadi sarana untuk menyebarkan Pesan positif tentang financial independence dan delayed gratification. The rise of digital payment methods dan e-commerce memang memudahkan transaksi, tetapi juga memudahkan impulse buying.

Tanpa cash physically leaving hand, banyak orang merasa that spending less real, padahal utang digital bisa menumpuk quickly. Oleh karena itu, regulasi yang membutuhkan transparent disclosure of terms and conditions, serta cooling-off periods bagi konsumen, sangat diperlukan untuk melindungi generasi yang masih Belia. Kesimpulannya, fenomena FOMO dan doom spending di kalangan Gen Z yang dipicu oleh tekanan sosial dan akses mudah ke pinjaman daring, memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kebijakan, pendidik, dan keluarga.

OJK telah mengambil langkah-langkah awal, tetapi diperlukan dukungan dari seluruh masyarakat untuk menciptakan ekosistem finansial yang lebih inklusif dan edukatif, sehingga generasi muda dapat tumbuh menjadi pengguna layanan keuangan yang bertanggung jawab tanpa harus mengorbankan kesejahteraan jangka panjang mereka. Masyarakat perlu diingatkan bahwa hidup hanya sekali (YOLO) justru harus diisi dengan pengalaman bermakna, bukan hanya barang-barang material. Mengutamakan kesehatan finansial dan mental akan memberikan kebebasan sebenarnya, ketimbang terjebak dalam cycle of keeping up with others yang sia-sia





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