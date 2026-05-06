Fenomena Awan Pelangi: Keindahan Gradasi Warna di Pinggiran Awan

Fenomena gradasi warna yang indah di pinggiran awan menarik perhatian warganet dan memicu rasa ingin tahu mengenai penyebab kemunculannya. Fenomena ini terjadi ketika sinar matahari mengalami difraksi oleh partikel droplet atau kristal es berukuran sangat kecil, menghasilkan spektrum warna yang berkilau.

Fenomena gradasi warna yang indah di pinggiran awan telah menjadi sorotan warganet dan menimbulkan rasa ingin tahu mengenai penyebab kemunculannya. Menurut penjelasan Sonni, fenomena ini terjadi ketika sinar matahari mengalami difraksi oleh partikel droplet atau kristal es berukuran sangat kecil, yakni sekitar 0,001–0,01 mm.

Karena cahaya matahari merupakan radiasi polikromatik, maka cahaya yang mengalami difraksi dengan panjang gelombang yang berbeda akan saling menguatkan atau saling melemahkan pada sudut tertentu, sehingga muncul warna merah, hijau, biru, ungu yang selalu muncul di pinggiran awan. Jika awan terlalu tebal, cahaya matahari akan tertutup dan efek warna tidak akan muncul. Struktur awan yang tipis memungkinkan cahaya matahari menembus dan berinteraksi dengan partikel-partikel di dalamnya, sehingga menghasilkan spektrum warna yang tampak berkilau.

Meski sama-sama menunjukkan spektrum warna, proses terbentuknya awan pelangi sangat berbeda dengan pelangi yang biasa muncul setelah hujan. Di awan pelangi, celah itu adalah tetesan air atau kristal es yang diameternya 1–10 mikrometer. Ukuran diameter ini kira-kira sama dengan panjang gelombang cahaya tampak 400–700 nm. Setiap tetesan air atau kristal es bertindak seperti celah tunggal yang menyebarkan cahaya.

Fenomena ini juga dikenal sebagai iridescent clouds, yang sering kali muncul ketika awan tipis dan cahaya matahari menyinari partikel-partikel di dalamnya. Keindahan fenomena ini selalu menjadi sorotan di media sosial, dengan banyak warganet yang berbagi foto dan video tentang keindahan warna-warni di pinggiran awan. Selain itu, fenomena ini juga menjadi bahan pembicaraan di kalangan ilmuwan dan pengamat cuaca, yang terus mempelajari proses fisika di balik kemunculannya.

Keberadaan awan pelangi juga menjadi salah satu bukti keindahan alam yang tak terungkap, yang selalu menawarkan keindahan yang tak terduga bagi para pengamatnya





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Awan Pelangi Fenomena Alam Difraksi Cahaya Iridescent Clouds Keindahan Alam

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BMKG Beri Peringatan Potensi Awan Cumulonimbus di Sejumlah Wilayah 5-11 Mei 2026, Ini RinciannyaBMKG keluarkan peringatan dini awan Cumulonimbus dengan potensi cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia periode 5-11 Mei 2026.

Read more »

Fenomena El Nino Mulai OTW, BMKG Ungkap Wilayah RI Masuk Musim KemarauBMKG megonfirmasi El Nino belum terjadi meski sudah muncul indikasi kondisi El Nino.

Read more »

Fenomena Miris di Balik Demam Dracin, Banyak Orang Jadi KorbanDrama China makin populer berkat AI, yang memungkinkan produksi murah tanpa aktor. Banyak aktor dan pekerja jadi korban. Simak!

Read more »

Natalius Pigai Singgung Fenomena TNI-Polri Isi Jabatan SipilMenteri HAM Natalius Pigai menyinggung maraknya penempatan personel TNI-Polri di jabatan sipil. Menurutnya itu bukan berdasarkan perintah pimpinan.

Read more »

BMKG Update Potensi Awan Cumulonimbus 6-12 Mei 2026: Wilayah Risiko Tinggi Awan Cumulonimbus MeluasBMKG perbarui peta awan Cumulonimbus dengan risiko tinggi di wilayah Indonesia, waspadai turbulensi dan badai petir 6-12 Mei 2026.

Read more »

Arsenal dan Keindahan Liga Champions yang Gila: Malam Jadi Pesta, Arteta ke Puncak CeritaArsenal melangkah ke final Liga Champions di Budapest setelah memenangkan duel ketat dengan detail kecil yang menentukan. Gol tunggal lahir dari Bukayo Saka, yang memanfaatkan bola muntah setelah Gyokeres mengganggu Jan.

Read more »