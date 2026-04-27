Federico Dimarco Memecahkan Rekor Assist Serie A, Mendekati Rekor Liga Top Eropa

Bek sayap Inter Milan, Federico Dimarco, berhasil memecahkan rekor assist Serie A dengan 17 assist pada musim 2025-2026. Ia kini mendekati rekor assist di liga top Eropa lainnya seperti Ligue 1, Premier League, LaLiga, dan Bundesliga.

Federico Dimarco , bek sayap Inter Milan , berhasil memecahkan rekor assist Serie A pada laga pekan ke-34 Liga Italia melawan Torino pada Minggu, 26 April 2026.

Rekor sebelumnya dipegang oleh Alejandro Gomez dengan 16 assist pada musim 2019-2020 bersama Atalanta. Dimarco, yang sempat mengalami periode tanpa assist selama beberapa pekan, kembali mencatatkan kontribusi saat menghadapi Cagliari dan berhasil menyamai rekor tersebut. Bek asal Italia bernomor punggung 32 ini terus menunjukkan konsistensi dalam memberikan pas yang tajam kepada rekan setimnya. Dalam pertandingan terakhir, Inter sempat unggul dua gol sebelum Torino berhasil membalas dan memaksakan skor akhir 2-2.

Meskipun musim ini sudah mendekati akhir, Dimarco masih memiliki kesempatan untuk menambah jumlah assistnya. Ia bahkan mulai mendekati rekor di liga top Eropa lainnya. Di Ligue 1, Kylian Mbappe memegang rekor tertinggi dengan 18 assist, sementara di Premier League, Kevin De Bruyne dan Thierry Henry masing-masing mencatat 20 assist. Untuk LaLiga, Lionel Messi memegang rekor 21 assist, dan di Bundesliga, Thomas Mueller juga mencatat angka serupa.

Dengan sisa laga musim ini, Dimarco masih memiliki peluang untuk mendekati atau bahkan memecahkan rekor-rekor tersebut.

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Saham Nvidia Cetak Rekor Tertinggi Didorong Permintaan AIHarga saham Nvidia mencapai rekor tertinggi pada 24 April 2026, didorong oleh meningkatnya permintaan layanan dan model kecerdasan buatan. Kinerja positif ini juga dipengaruhi oleh laporan laba Intel yang melampaui ekspektasi dan minat investor terhadap infrastruktur AI.

Read more »

Pemprov DIY Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPKDIY juga mencatatkan rekor sebagai provinsi tercepat yang menyerahkan LKPD tahun anggaran 2025 ke BPK.

Read more »

Persib Bandung Akhiri Rekor Unbeaten Setelah Kalah dari Dewa UnitedPersib Bandung mengalami kekalahan pertama di Liga 1 2024-2025 setelah 18 pertandingan tanpa kekalahan. Gelandang Dewa United, Ricky Kambuaya, menjadi kunci kemenangan timnya atas Persib. Berita ini juga mencakup hasil pertandingan lain dan berita terkait olahraga dan politik.

Read more »

Lolos ke Q2 dengan Lewati Rekor Sebelumnya, 10 Besar Berarti Besar bagi Mario AjiMario Suryo Aji lolos langsung ke Q2 Moto2 Spanyol 2026 setelah mencapai posisi kedelapan dalam sesi practice atau latihan.

Read more »

Sirnas Padel Open Seri II di Semarang Pecahkan Rekor NasionalSebanyak 800-an pemain dari 20 provinsi memadati Semarang Padel Hub, untuk memperebutkan peringkat nasional serta jalur menuju tim nasional

Read more »

Dimarco Cetak Rekor Assist di Serie A, Sang Calon MVPDimarco pecahkan rekor asist Serie A, namun Inter Milan hanya raih hasil imbang 2-2 kontra Torino dalam lanjutan Liga Italia.

Read more »